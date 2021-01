I parenti di Pierpaolo sembra non gradiscano più di tanto il flirt con Giulia, o almeno non quanto hanno apprezzato quello mai veramente nato con Elisabetta nella casa del GF Vip. Negli ultimi tempi, infatti, c'è stato un tenero scambio di messaggi Instagram tra Gregoraci e la mamma di Pretelli: l'ex signora Briatore si è anche esposta per difendere Margherita dalle critiche dei fan "prelemi".

I dialoghi social tra la madre di Pier e l'ex concorrente del GF Vip

Da quando Elisabetta si è ritirata dal GF Vip, si sono infranti i sogni dei fan "gregorelli" e quelli della famiglia Pretelli di vederla in coppia con l'amico speciale Pierpaolo.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni il ragazzo ha cominciato a flirtare con Giulia Salemi, accantonando definitivamente il legame con Gregoraci che ha fatto sognare milioni di italiani.

La madre dell'ex velino, però, non ha mai nascosto la simpatia che prova per la calabrese, tant'è che tra le due è iniziato uno scambio di messaggi non appena quest'ultima ha ripreso possesso del suo profilo Instagram.

È stata la signora Margherita la prima a scrivere ad Eli complimentandosi con la persona che ha dimostrato di essere tra le mura di Cinecittà.

"Ciao, sono la mamma di Pier. Sei bellissima, ti aspettiamo a Maratea. Baci a Nathan", con queste parole Velardi ha attaccato bottone con l'ex signora Briatore sui social network.

L'affetto di Elisabetta per la famiglia di Pier, suo amico speciale al GF Vip

"Salve Margherita, è un piacere leggerla. Un abbraccio anche a Bruno", è stata questa la risposta di Elisabetta al messaggio che le ha scritto la madre di Pierpaolo poco tempo dopo il suo ritiro dal GF Vip 5.

La signora ha poi informato Gregoraci che il marito ricambiava il suo gesto d'affetto a distanza.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Dopo che Pretelli ha deciso di lasciarsi andare con Giulia nella casa, i fan "gregorelli" gli hanno voltato le spalle mentre altri hanno creato un nuovo nomignolo a supporto del flirt con l'italo-persiana: i "prelemi".

Quando la madre dell'ex velino si è esposta in diretta per suggerire al figlio di godersi il percorso nel reality da solo e non in coppia, alcuni sostenitori del rapporto con la Salemi l'hanno attaccata sui social network tirando in ballo anche l'ex signora Briatore.

Da 'gregorelli' a 'prelemi': l'evoluzione dei fan di Pretelli al GF Vip

Nelle ultime ore, una sostenitrice del flirt tra Pierpaolo e Giulia ha scritto un messaggio contro la signora Margherita sotto una foto che Elisabetta ha pubblicato su Instagram.

"Si vergogni, da madre si faccia un esame di coscienza. Che pena. Tutti quei soldi e una nuora che vive a Montecarlo. Non scriva sui social e non vada più in televisione. Fa una figura migliore. Pensi a suo figlio e non alla fama. Povera Giulia, che ignoranza", ha scritto qualcuno che ha catturato l'attenzione della Gregoraci.

"Ma anche basta", ha risposto l'ex signora Briatore in difesa della mamma di Pretelli, che stavolta ha preferito non esporsi per tutelare sé stessa e il pensiero della sua famiglia sul nuovo amore che il figlio sta vivendo davanti alle telecamere.

Il comportamento della Velardi, comunque, lascerebbe intuire la sua preferenza tra le donne alle quali si è interessato Pier negli ultimi mesi: con Elisabetta è sempre stata dolce e l'ha addirittura invitata a Maratea, con Giulia si è mostrata distaccata ed ha suggerito al ragazzo di proseguire il percorso nel reality da singolo e non in coppia.

L'ex velino, però, non si sta lasciando condizionare dalle titubanze dei suoi parenti: il feeling con Salemi cresce di giorno in giorno, tant'è che i due progettano già una convivenza a Roma dopo la fine del programma.