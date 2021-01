Il Grande Fratello Vip continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ore c'è grande attesa per quelle che saranno le sorti future del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, sebbene i "vipponi" in casa sappiano che l'ultima puntata ci sarà l'8 febbraio, questa non è la realtà dei fatti. Complice il successo, Mediaset ha scelto di prolungare ulteriormente la trasmissione ma i concorrenti non lo sanno. E la sorella di Tommaso Zorzi, la giovanissima Gaia, ha lanciato una vera e propria frecciatina alla produzione del reality in onda su Canale 5.

L'attacco di Gaia, sorella di Tommaso Zorzi, contro il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Gaia Zorzi ha pubblicato un tweet molto chiaro dove diceva che sarebbe estremamente scorretto da parte della produzione del GF Vip, avvertire i concorrenti in merito ad un possibile nuovo prolungamento, all'ultimo momento.

Secondo la sorella di Tommaso, ormai i protagonisti di questa quinta lunghissima edizione del reality show di Signorini, sarebbero molto stanchi e molti andrebbero avanti solo in vista della puntata finale che sanno sarà trasmessa il prossimo 8 febbraio su Canale 5.

Signorini, quando comunicò ai concorrenti a ridosso del periodo natalizio che ci sarebbe stato un prolungamento della trasmissione, disse che la finalissima ci sarebbe stata l'8 febbraio ma in realtà non sarà così.

Cambia ancora la data della finale del GF Vip: si terrà il 26 febbraio 2021

Complice il successo registrato in questi mesi, Mediaset ha scelto di prolungare ulteriormente la messa in onda di questo Grande Fratello Vip. L'ultima puntata, durante la quale verrà proclamato il nome del vincitore assoluto di questa quinta edizione, andrà in onda venerdì 26 febbraio in prime time su Canale 5.

Sarà questa la serata in cui si spegneranno ufficialmente i riflettori sul reality show di Signorini, in attesa poi che prenda il via la nuova edizione de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi (in programma a partire da metà marzo 2021).

I concorrenti non sanno ancora la vera data della finale del GF Vip 5

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che dopo la frecciatina di Gaia sui social, la produzione del Grande Fratello Vip, capitanata da Signorini, possa decidere di mettere al corrente i Vipponi di questo ennesimo prolungamento.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

E, in tal caso, quale sarebbe la reazione dei concorrenti? A differenza dell'altra volta, bisognerebbe "stringere i denti" solo per poche settimane, ma effettivamente in casa ci sono persone isolate dal resto del mondo dallo scorso settembre, tra cui Tommaso Zorzi ma anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.