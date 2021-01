Prosegue l'avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Settimana dopo settimana il sentimento tra i due è cresciuto sempre più al punto che ormai possono essere considerati due fidanzati a tutti gli effetti. Eppure tra i "Prelemi" (così come sono stati ribattezzati dai tanti fan) non mancano i momenti di incomprensione e spesse volte anche le liti. Proprio nel corso delle ultime ore, i due hanno avuto un'accesa discussione, al punto che Giulia ha sbottato duramente nei confronti del suo fidanzato.

La lite tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Il primo a prendere la parola in questa nuova discussione che c'è stata nella casa del GF Vip è stato Pierpaolo Pretelli, il quale ha rinfacciato a Giulia che dovrebbe capire che questa relazione comporta delle conseguenze che spesse volte paga lui in prima persona e che comunque cerca di non rinfacciare alla sua amata.

Il riferimento è alla battuta che Giulia gli ha fatto quando, ieri sera, lui stava per andare in sauna con Dayane Mello dopo l'ennesima discussione che avevano avuto in veranda. Lei, però, si è difesa dicendo che non voleva assolutamente rinfacciargli nulla e che desiderava soltanto essere confortata e averlo al suo fianco.

Nuove incomprensioni per la coppia Giulia-Pierpaolo al GF Vip

Pierpaolo, a sua volta, ha contrattaccato dicendo di essere stato con Giulia per tutto il giorno e di sentire la necessità di stare per un po' in sauna. Nel corso del confronto, però, la reazione della Salemi non è stata delle migliori e la ragazza ha duramente sbottato nei confronti del suo fidanzato.

"Non posso parlare con una persona senza essere giudicata", ha ammesso Giulia aggiungendo che in realtà il suo era un complimento che aveva voluto fare a Pierpaolo.

Sta di fatto che lui ha consigliato alla sua fidanzata di essere più forte e soprattutto di farsi influenzare meno dal parere e dai giudizi delle altre persone con cui si rapporta all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Giulia sbotta contro Pierpaolo

Giulia, però, non l'ha presa bene e ha rinfacciato a Pierpaolo il fatto che desidera essere compresa di più anche per le sue fragilità e quindi essere accettata così come è.

La discussione tra i due, poi, è andata avanti e hanno iniziato a rinfacciarsi ciò che entrambi avevano fatto a vicenda l'uno per l'altro.

Ancora una volta a prendere la parola è stata la Salemi che ha nuovamente sbottato duramente contro il suo fidanzato, stanca del suo atteggiamento. "Per una frase fai il pazzo, non sei perfetto", ha rinfacciato Giulia a Pretelli sottolineando il fatto che dietro la facciata da "bravo ragazzo" in realtà si nasconderebbe una persona fortemente impulsiva.