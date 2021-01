Nel corso dell'ultima diretta social di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto un po' di chiarezza sui rumors legati ai papabili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Tra i nomi circolati in queste ultime ore c'era anche quello di Mario Serpa, conosciuto al grande pubblico per la sua storia d'amore con Claudio Sona nata negli studi di Uomini e donne.

In passato Mario ha avuto anche un'accesa lite con Tommaso Zorzi che, stando alle rivelazioni di Parpiglia, è finita in tribunale. Per questo motivo l'influencer di Anzio non è stato contattato per proporgli di entrare nella casa di Cinecittà.

Parpiglia smentisce le trattative tra GF Vip e Mario Serpa

Mario Serpa era stato indicato come uno dei probabili nuovi concorrenti di questo GF Vip 5 che continuerà ad andare in onda su Canale 5 fino alla fine di febbraio. Parpiglia ha smentito questa indiscrezione, rivelando che non ci sarà il suo ingresso in casa nelle prossime settimane.

Il giornalista ha spiegato che qualche tempo fa c'è stata una lite finita male tra Mario Serpa e Tommaso Zorzi: "Una querelle finita anche in tribunale".

La lite tra Tommaso Zorzi e Mario Serpa finita in tribunale

Dunque, se la trattativa fosse andata in porto, Tommaso si sarebbe ritrovato a dover convivere nella casa del Grande Fratello Vip con una persona a lui poco gradita. Già qualche settimana fa Zorzi aveva ricevuto la visita di Sonia Lorenzini, con la quale in passato c'erano stati degli accesi scontri.

Un rapporto conflittuale, quindi, quello tra Tommaso e Mario Serpa che, tuttavia, non potranno chiarire durante il Reality Show.

L'influencer milanese intanto sta portando avanti il suo percorso al Grande Fratello Vip, mentre circolano voci sul suo futuro lavorativo quando terminerà l'esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Il futuro di Tommaso Zorzi: dopo il GF Vip potrebbe arrivare L'Isola dei famosi con Ilary Blasi

Secondo le ultime indiscrezioni, Tommaso sarebbe nel mirino di Ilary Blasi che sarà la nuova timoniera dell'Isola dei famosi in onda da marzo in prime time su Canale 5.

La conduttrice, infatti, vorrebbe Tommaso Zorzi come inviato della nuova stagione del reality show sulla sopravvivenza.

In questo caso si tratterebbe di un salto di carriera per il giovane influencer che, in queste settimane di permanenza al GF Vip, ha messo in mostra le sue abilità nelle vesti di conduttore e intrattenitore del piccolo schermo.