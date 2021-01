La puntata del 19 gennaio del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni per Pierpaolo Pretelli, che ha avuto modo di rivedere suo fratello Giulio, dopo tutto il chiacchiericcio di queste settimane in merito alla sua relazione con Giulia Salemi. Il confronto tra i due fratelli è stato molto acceso e Pierpaolo ha ribadito la sua amarezza perché aveva fatto giurare ai suoi familiari che non si sarebbero intromessi in questa sua avventura televisiva e che avrebbero evitato ospitate televisive nei vari salotti pomeridiani. Una promessa che non è stata rispettata anche se Giulio ha dichiarato in diretta che Pierpaolo non gli avrebbe chiesto ciò, prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Dopo la puntata del GF Vip, Pierpaolo torna a parlare di suo fratello

Nel dettaglio, Giulio ha ammesso che Pierpaolo avrebbe fatto giurare solo alla sua mamma e al suo papà di restare fuori dal circolo televisivo e di evitare di rilasciare interviste in merito alla sua esperienza all'interno della casa del GF Vip.

Una versione dei fatti che è stata subito smentita da Pierpaolo, il quale al termine della puntata, si è sfogato nel cuore della notte e ha ammesso che suo fratello ha detto una bugia in diretta tv al GF Vip.

"Mio fratello ha mentito. Non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire" ha ammesso Pretelli all'interno della casa, aggiungendo che questa è la sua grande opportunità dal punto di vista lavorativo e proprio per questo motivo aveva chiesto ai suoi familiari di non intromettersi.

'I soldi glieli avrei dati io dopo il GF Vip' sbotta Pierpaolo

"Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro" ha ammesso Pierpaolo che più volte durante questa sua avventura nella casa ha raccontato di aver fatto più lavori contemporaneamente per non far mancare nulla a suo figlio.

"Se aveva bisogno di soldi glieli avrei dato io dopo il GF Vip, ma le ospitate no" ha sbottato Pierpaolo contro suo fratello sempre più presente nei salotti pomeridiani di Barbara D'Urso.

A parte lo sfogo di Pierpaolo Pretelli, nel cuore della notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip, c'è stato anche il tentativo di abbandono della casa da parte di Stefania Orlando.

La crisi di Stefania Orlando dopo la puntata del GF Vip

Dopo aver visto un'intervista rilasciata dal suo ex marito Andrea Roncato, in cui parlava della fine del loro matrimonio, la showgirl e conduttrice è andata in forte crisi.

Stefania è arrivata così a minacciare di uscire dalla casa del GF Vip e ha varcato la soglia della prima porta rossa, scatenando il caos tra gli altri compagni di gioco che si sono prontamente affrettati per fermarla.

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi le hanno fatto da "barriera protettiva" per fare in modo che Stefania evitasse di compiere passi falsi e di conseguenza uscire dalla casa, trasgredendo le regole del gioco.