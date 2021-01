La partecipazione di Elisabetta Gregoraci alla puntata del GF Vip dell'11 gennaio, sta facendo discutere. Più che il confronto che la showgirl ha avuto sia con Pierpaolo che con Giulia, è stato il suo immediato rientro in televisione ad aver fatto storcere il naso ad una spettatrice piuttosto conosciuta. Taylor Mega, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una frecciatina all'ex signora Briatore, che come lei è stata a Dubai per Capodanno ma, al ritorno in Italia, non ha fatto nessuna quarantena.

La stoccata di Taylor all'ex concorrente del GF Vip

Lunedì 11 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip: Elisabetta è stata una delle protagoniste della serata nonostante abbia lasciato il gioco un mese fa.

Mentre in tv andava in onda il faccia a faccia tra Gregoraci e Pierpaolo (e successivamente il confronto tra la calabrese e Giulia, nuova fiamma di Pretelli), un personaggio molto conosciuto usava i social network per punzecchiare l'ex concorrente del reality.

Nelle Instagram Stories di Taylor Mega, infatti, alcune ore fa è stato pubblicato il seguente sfogo: "Mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune vadano in televisione e a quel paese la quarantena?".

L'influencer si riferiva ovviamente all'ex signora Briatore che, esattamente come lei, ha soggiornato qualche giorno negli Emirati Arabi col figlio e con Flavio; a differenza della giovane veneta, però, la showgirl è subito rientrata negli studi del Grande Fratello, anzi è addirittura tornata nella casa di Cinecittà per un chiarimento con il suo ormai ex amico speciale.

Taylor ed Elisabetta: astio precedente al GF Vip 5

Mega ha anche esortato chi l'ha sempre criticata a fare altrettanto con le sue colleghe che di ritorno dall'estero non si sono sottoposte a nessuna quarantena, come previsto dalla legge.

Taylor ha anche posto una domanda piuttosto retorica ai suoi oltre 2 milioni di follower: "Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo, posso uscire come se niente fosse?

Sono confusa".

La protesta social che ha fatto ieri sera l'influencer, non è del tutto assurda: sia lei che Elisabetta hanno soggiornato a Dubai per un breve periodo, soltanto che una si è messa in auto isolamento al rientro in Italia e l'altra no.

Gregoraci, quando Alfonso Signorini l'ha interpellata sul viaggio che ha fatto di recente negli Emirati Arabi (per il quale ha saltato anche una puntata del GF Vip, quella del 4 gennaio), ha tagliato corto dicendo: "Sì, sono stata solo 4 giorni con Nathan e Flavio".

Il ritorno di Elisabetta nella casa del GF Vip

La scelta di Taylor di punzecchiare a distanza Gregoraci, avrebbe radici nel passato. Quando la calabrese era ancora una concorrente del GF Vip, l'influencer raccontò in televisione di un'accesa discussione che aveva avuto con lei nella hall di un albergo di Milano.

Pare che Elisabetta abbia fatto a Mega una scenata di gelosia perché in quel periodo stava vivendo un flirt con il suo ex marito, Flavio Briatore.

Nonostante abbia lasciato la casa più spiata d'Italia da più di un mese (era il 7 dicembre), la showgirl continua ad essere una protagonista assoluta della quinta edizione. Nel corso della puntata dell'11 gennaio, ad esempio, la donna ha rivisto Pierpaolo ma ha anche informato Giulia della diffida che le ha fatto per le cose poco carine che ha detto sul suo conto davanti alle telecamere.

I "prelemi", comunque, continuano a non convincere la maggior parte degli spettatori del reality, gli stessi che fanno ancora il tifo per la storia d'amore mai sbocciata tra Pretelli e Gregoraci.