Al termine della 35esima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 29 gennaio su Canale 5 Andrea Zelletta ha avuto un crollo emotivo. L'ex tronista di Uomini e Donne parlando con Stefania Orlando, ha confidato di non riuscire più a restare lontano dalla famiglia e dalla fidanzata. Per questo motivo Andrea ha minacciato di lasciare il Reality Show il prossimo 8 febbraio.

Andrea in crisi

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta ha accusato un po' di stanchezza. Il giovane parlando con Stefania Orlando ha spiegato di volere abbandonare il reality show: "Arrivo all'8 poi basta, sono esausto".

Il diretto interessato ha ammesso di sentire troppo la mancanza della sua fidanzata e della sua famiglia. Andrea ha riferito di non avere più le energie per proseguire l'avventura nella casa di Cinecittà.

Ma non solo, il giovane ha spiegato alla Orlando di non volere più fare le nomination. Il malessere di Zelletta è nato dopo una discussione nata con Maria Teresa Ruta. Scendendo nel dettaglio, la 60enne non ha apprezzato di essere stata nominata dall'attuale compagno di Natalia Paragoni: "Si è offesa, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione". Zelletta ha lasciato intendere di non avere alcun problema se durante la prossima puntata Maria Teresa farà il suo nome: "Mi vuole nominare? Mi nominasse. Non che mi fa 2-0 2-1, basta. Non ne ho più voglia, non ho più energia".

Insomma, complice anche la stanchezza dovuta agli oltre 120 giorni di "reclusione" nella casa di Cinecittà ha minacciato di abbandonare il gioco prima della finale stabilita dagli autori.

Maria Teresa rimprovera Zelletta

In puntata Andrea Zelletta ha mostrato sportività nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Al termine della diretta, però, il giovane ha ammesso che avrebbe voluto dedicare l'approdo alla finale del Grande Fratello Vip a suo nonno.

Mentre Zelletta si trovava in giardino è stato protagonista di un battibecco con Maria Teresa Ruta. A detta della 60enne, il suo coinquilino avrebbe utilizzato una motivazione banale per la nomination: "Non mi sta bene, potevi dire che andavi per esclusione". A quel punto il diretto interessato ha spiegato di avere detto solamente la verità. Inoltre, ha invitato Ruta a non rinfacciargli i consigli dati in queste settimane di "convivenza".

Andrea ha cercato di spiegare alla coinquilina che da un paio di giorni non parlano più come qualche settimana fa. In replica alle parole di Zelletta, Maria Teresa ha chiosato: "Lo sapevo che andavo in nomination, perché vi leggo dentro". Con tono ironico la diretta interessata ha anche confidato di avere chiesto un vestito particolare per festeggiare la 20esima nomination.