La notizia che la quinta edizione del GF Vip non si concluderà l'8 febbraio come pensavano i 'vipponi', ha fatto perdere le staffe a vari concorrenti. Se Stefania e Tommaso hanno minacciato il ritiro anticipato, Andrea Zelletta si è mostrato rabbioso soprattutto nei confronti di chi nei giorni scorsi ha taciuto la verità sull'allungamento in confessionale: l'ex tronista di Uomini e Donne se l'è presa con gli autori del reality che, a chi ha chiesto delucidazioni su un possibile allungamento, hanno sempre risposto in modo vago.

L'attacco di Zelletta agli addetti ai lavori del GF Vip 5

Nel corso della puntata del GF Vip del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il reality non finirà l'8 febbraio, ma durerà due o tre settimane in più rispetto al previsto.

Gli abitanti della casa hanno reagito in maniera molto forte alla notizia: uno dei vipponi che si è detto stanco e arrabbiato è Zelletta che, al termine della diretta, si è lasciato andare a un duro sfogo contro chi lavora per il programma di Canale 5.

Mentre cucinava a tarda notte, Andrea ha sbottato: "Non è tanto per le settimane in più che stiamo qui. Siamo persone umane, diteci la c... di verità e poi uno sceglie". I destinatari delle parole dell'ex tronista erano gli autori del format Mediaset: secondo il ragazzo, infatti, gli addetti ai lavori avrebbero dovuto preparare gli inquilini alla novità sul prolungamento, evitando loro la "doccia fredda" vissuta ieri sera.

Andrea contro la produzione del GF Vip: reazione al prolungamento

Il malcontento di Zelletta deriva soprattutto dalle risposte evasive che gli autori avrebbero dato a lui e agli altri abitanti della casa quando, nei giorni scorsi, hanno chiesto spiegazioni sulle urla che arrivavano da fuori.

Chi si è rifugiato nel confessionale per domandare se fossero vere le voci sul nuovo allungamento del GF Vip, si è sentito dire: "Non lo sappiamo, non raccontatelo agli altri perché potrebbero essere notizie false".

"Non si fa così. Stavamo in confessionale e sembravamo degli stupidi, anche se non lo siamo", ha tuonato il pugliese nello sfogo che Samantha ha cercato di placare con logica e belle parole.

Andrea era molto arrabbiato quando ha aggiunto: "Possiamo sapere la verità? Non è una questione di vincere, ma di portare avanti una cosa iniziata". La De Grenet ha tentato di far calmare il compagno d'avventura dicendogli che sicuramente gli autori sono stati vaghi perché dovevano aspettare che fosse Alfonso Signorini a informare tutti loro del prolungamento in diretta su Canale 5.

Stefania e Tommaso in crisi dopo l'ultima puntata del GF Vip

Se Zelletta ha reagito con rabbia alla notizia che il GF Vip proseguirà fino alla fine di febbraio, altri concorrenti della quinta edizione hanno affrontato il tutto vivendo dei veri e propri crolli emotivi. Stefania Orlando è stata a un passo dal varcare la porta rossa l'altra notte: complice anche l'attacco che ha ricevuto dall'ex marito Andrea Roncato, la romana stava per ritirarsi ma i compagni l'hanno bloccata in tempo.

Tommaso Zorzi, invece, si è chiuso in bagno e tra un pianto e l'altro ha anche rimesso: l'influencer è stanco e non sa dove troverà la forza di andare avanti per un altro mese e mezzo: al momento, infatti, la finalissima è fissata a venerdì 26 febbraio, anche se Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato questa data (ma ha rassicurato i vipponi che non si andrà oltre la fine del mese).