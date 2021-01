Per i concorrenti protagonisti del Grande Fratello Vip è giunto il momento della resa dei conti finale. Ieri sera, nel corso della nuova diretta presentata da Alfonso Signorini, hanno scoperto la vera data dell'ultima puntata di questa quinta edizione che è stata prolungata un bel po' di volte. Alfonso Signorini, infatti, ha comunicato ai Vipponi che i riflettori si spegneranno lunedì 1° marzo 2021. Un annuncio che non li ha resi felicissimi, in particolar modo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i quali al termine della puntata in diretta hanno parlato e pianificato il loro possibile ritiro in anticipo.

Tommaso Zorzi pianifica la sua uscita dal GF Vip

Nel dettaglio, dopo aver rivisto Francesco Oppini, il quale ha confermato a Tommaso che verrebbe supportato sia nel caso in cui decidesse di restare sia nel caso in cui volesse abbandonare il cast del reality show in anticipo, Tommaso Zorzi ha maturato una decisione importante che ha svelato in casa parlandone con Maria Teresa Ruta.

"Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma ha detto la stessa cosa. Cosa Significa? Che io l'8 me ne vado" ha ammesso Tommaso svelando così la sua decisione di non arrivare fino alla fine di questa edizione e di abbandonare il reality show in anticipo di diverse settimane rispetto alla fine prevista.

Tommaso ha proseguito dicendo che, per lui, poter arrivare fino all'8 febbraio e farlo nel migliore dei modi, sarebbe comunque una vittoria importante.

'Io l'8 febbraio me ne vado': sbotta Zorzi

A far riflettere Zorzi sono state le parole di Oppini e della sua mamma: al termine della puntata serale del GF Vip di ieri sera, il giovane influencer non ha nascosto di essersi posto mille domande, tra cui quella secondo la quale fuori non stesse andando più bene come all'inizio.

Di sicuro, nel caso in cui Tommaso dovesse decidere di lasciare il gioco il giorno 8 febbraio, sarebbe una "grave perdita" per la produzione del reality show, dato che arrivati a questo punto del programma si ritroverebbero in casa senza uno dei "pilastri importanti" di questo GF Vip.

Anche Stefania Orlando pronta a lasciare il GF Vip l'8 febbraio

Dopo averne parlato con Maria Teresa Ruta, Tommaso si è sfogato anche con la sua amica del cuore Stefania Orlando, la quale a proposito di pianificare il ritiro dal Grande Fratello Vip per la serata dell'8 febbraio 2021, ha ammesso di essere d'accordo con lui.

"Visto poi l'esito del televoto. Il parere del pubblico c'è stato" ha proseguito Stefania che ieri sera è stata battuta da Dayane Mello la quale è risultata essere la prima finalista ufficiale di questa edizione, scelta dai telespettatori da casa.