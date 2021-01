Venerdì 29 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto dal direttore di Chi Alfonso Signorini. In studio come sempre lo affiancheranno gli opinionisti Antonella Elia e il cantante Pupo. Tante le cose che accadranno nel corso della lunga diretta. Dalle anticipazioni sparse sul web e annunciate dallo spot televisivo del noto programma, si apprende che nella casa del Gf Vip arriverà Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter approderà a Mediaset per incontrare suo figlio Andrea. Dopo tanti anni, il ragazzo avrà la possibilità di incontrare il padre.

Walter Zenga faccia a faccia con suo figlio Andrea nella casa del Gf Vip

Venerdì sera gli appassionati telespettatori del Grande Fratello Vip potranno assistere ad un incontro, confronto molto atteso. Dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni fatte da Andrea Zenga e suo fratello in queste settimane, ora l'ex portiere dell'Inter avrà finalmente la possibilità di replicare e dire la verità sul rapporto che ha con i suoi figli, e soprattutto come mai non è presente nella loro vita.

Un confronto molto atteso nella nuova puntata del reality in onda venerdì sera

Nelle scorse settimane, Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali ha dichiarato più volte che suo padre in questi anni, non è stato molto presente né nella sua vita né in quella di suo fratello Nicolò.

È mancato in occasioni e tappe importanti come, la prima comunione, il diciottesimo compleanno, i trent'anni di Nicolò. Anche il fratello di Andrea, ospite a Live non è la D'Urso ha detto che con suo padre i rapporti sono molto freddi, praticamente "congelati". Dopo talk televisivi sull'argomento, con ospiti pronti a dire la loro opinione sulla delicata questione familiare, dopo un mare di polemiche, l'ex portiere dell'Inter ha accettato l'invito ricevuto dal conduttore Alfonso Signorini.

Dunque, venerdì sera andrà in onda in prima serata, l'incontro che conta veramente, quello più importante tra un padre e suo figlio. Magari, dopo 14 anni di silenzio potranno riuscire a risanare le vecchie ferite, lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare dall'inizio, provando a costruire un nuovo rapporto. Andrea Zenga ha più volte dichiarato di non aver mai chiuso le porte a suo padre e di essere disponibile ad un dialogo e ad avere un chiarimento con lui.

Ora che finalmente lo incontrerà, quale sarà la sua reazione nel rivederlo dopo così tanti anni? E soprattutto cosa si diranno? Non resta che seguire la nuova puntata in onda venerdì sera, dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Striscia la notizia, per seguire l'emozionante incontro.