Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua a non essere dei migliori per i concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura tra le mura domestiche di Cinecittà. Nella puntata del 18 gennaio, infatti, i "vipponi" del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno appreso la notizia dell'ulteriore prolungamento e non tutti l'hanno presa bene. Soprattutto coloro che sono chiusi in casa dallo scorso settembre, hanno avuto dei momenti di crisi, complice anche il fatto che Signorini si è limitato a dire loro che la finale non ci sarà più l'8 febbraio ma non ha svelato la vera nuova data della finalissima.

Dopo la notizia del prolungamento, i concorrenti del GF Vip vanno in crisi

Nel dettaglio, durante la puntata del 18 gennaio del GF Vip, il conduttore ha rivelato per la prima volta ai concorrenti che questa edizione non avrebbe chiuso i battenti il prossimo 8 febbraio ma ha assicurato loro che comunque non si andrà avanti fino a marzo/aprile, così come qualcuno aveva ipotizzato in casa.

La notizia dell'ennesimo prolungamento, però, ha gettato nello sconforto molti dei concorrenti di questa edizione. Il primo ad aver avuto una crisi di nervi è stato Tommaso Zorzi che, subito dopo la puntata in diretta, ha ammesso di essere stanco ed è arrivato ad avere dei conati di vomito. Il giovane influencer, infatti, ha dovuto rifugiarsi in bagno in preda a un malore momentaneo.

Maria Teresa Ruta crolla dopo aver saputo del prolungamento

Col passare delle ore anche altri inquilini della casa hanno avuto dei momenti di crisi, tra questi Andrea Zelletta che non ha nascosto le lacrime e ha affermato che sarebbe stato corretto se gli autori avessero comunicato anche la nuova data della finalissima, senza tenerli sulle spine.

In queste ultime ore, invece, è crollata nuovamente anche Maria Teresa Ruta.

Già nei giorni scorsi, la conduttrice aveva avuto un crollo nervoso in seguito a una lite con Cecilia Capriotti. Questa volta, invece, il crollo di Ruta è dovuto proprio al prolungamento del reality show oltre all'8 febbraio.

Dayane Mello in lacrime per sua figlia

Maria Teresa ha ammesso che a questo punto del gioco non sente di essere più lucida e ha moltissimi dubbi.

"Sento che comincio a non essere più Serena" ha ammesso Maria Teresa, aggiungendo che è dallo scorso mese di luglio che non vede la sua mamma.

Occhi puntati anche su Dayane Mello che è scoppiata in lacrime. La modella è apparsa affranta e addolorata dal fatto che ormai sono passati otto mesi dal giorno in cui ha visto sua figlia. Mello si è abbattuta perché sente di aver perso il compimento dei sei anni della sua bambina.