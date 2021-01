Nelle ultime ore una notizia rischia di scombussolare la casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riporta il web, infatti, Giuliano Condorelli avrebbe deciso di mettere in pausa la propria relazione con Rosalinda Cannavò, concorrente del Grande Fratello e chiusa nella casa di Cinecittà dallo scorso settembre. Rosalinda e la famiglia, nella giornata di giovedì 21 gennaio, hanno potuto parlare al telefono. In questa occasione la sorella Francesca le ha comunicato la scelta di Giuliano. Il ragazzo ha deciso di prendersi una pausa dalla storia con Rosalinda.

Rosalinda: 'Non è la prima volta, sono stanca'

Una volta uscita dal confessionale, Rosalinda era visibilmente scossa e ha deciso di sfogarsi con Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L'attrice ha raccontato che Giuliano avrebbe chiesto ai genitori di lei di interrompere, almeno momentaneamente, i rapporti. Decisione, questa, che Rosalinda si aspettava: secondo il suo racconto, infatti, già in passato era maturata una decisione simile. "Mi manca", ha affermato Cannavò, per poi però anche confessare di essere "stanca" di questi comportamenti: "Ogni volta che c'è un litigio con me, lui se la prende con i miei genitori". Tale comportamento avrebbe dunque stancato la giovane attrice, in quanto "loro non c'entrano niente". Infine, l'inquilina della casa più spiata d'Italia ha aggiunto che, quando nelle scorse settimane ha parlato di "evoluzione del rapporto", lei faceva riferimento anche a questi avvenimenti.

'Una mattina si è svegliato e mi ha detto che non mi ama più'

Rosalinda, nelle ore successive, ha continuato a raccontare ai suoi compagni di avventura altri avvenimenti accaduti nel corso della relazione con Giuliano. In particolare, la giovane ha raccontato che, in un periodo in cui vivevano insieme a Milano, Giuliano una mattina si sarebbe svegliato e le avrebbe detto di non amarla più.

"Avevamo deciso tutto insieme. Mi stava aiutando a cercare lavoro. Pensava che io tornassi in Sicilia, invece sono rimasta a Milano". A questo punto, Rosalinda ha interrotto il proprio sfogo ed è scoppiata in lacrime, pensando a quando dovrà confrontarsi con il suo fidanzato: "Non ho bisogno di nessuno per poter costruire la mia vita", ha confessato Rosalinda, per poi affermare di essere al corrente di ciò che accadrà e che questo non le mette paura.

"So quanto valgo", ha continuato l'attrice, che poi ha ammesso di non meritare di dover "soccombere" e "accettare" delle determinate situazioni. La giovane ha poi concluso il suo sfogo dichiarando il proprio bisogno di "passare a uno step successivo", in quanto "altrimenti è una storia d'amore di dieci anni che è finita".