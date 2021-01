Durante la 32esima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 11 gennaio su Canale 5, Dayane Mello ha ricevuto un videomessaggio dalla mamma. La donna ha deciso di smentire le voci messe in circolazione dalla figlia sul suo conto. Dopo avere spiegato di avere sofferto molto nella vita, ha invitato la modella brasiliana a vivere la sua vita lasciandola in pace.

Le parole della donna

Dayane Mello dopo 13 anni ha visto in videochiamata la mamma: le due donne non si erano neanche più sentite in tutto questo tempo. In passato la modella brasiliana ha parlato del rapporto complicato con la persona che l'ha messa al mondo.

Inoltre, Mello aveva riferito che alcune persone le avevano detto che sua mamma avesse fatto il mestiere più antico al mondo prima di avere un secondo marito.

Intervenuta nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha smentito le voci messe in circolazione sul suo conto: "Ho affrontato molte difficoltà, non avevo da mangiare". La mamma della modella ha spiegato di essere rimasta incinta di Juliano a 18 anni, ma i rapporti con il marito non sono mai andati bene. Successivamente la donna ha scoperto di aspettare Dayane. Dopo la gravidanza, la donna si è trasferita in un'altra città del Brasile dove non conosceva nessuno. La donna ha riferito che dopo avere vissuto con uno zio, ha incontrato un uomo che l'ha aiutata molto e dal quale ha avuto anche altri figli.

La mamma di Mello ha chiosato: "Ho avuto delle difficoltà nella vita con dei figli? Sì, ma non ho mai lavorato in strada". La signora ha spiegato che il papà di Dayane l'ha portata via all'età di 7 anni, proprio perché la donna si trovava in difficoltà economiche: "Sono molto triste e addolorata". Prima di chiudere il collegamento la donna ha fatto un appello a sua figlia: "Dayane vivi la tua vita. Figlia ti amo, ma smettila di dire queste cose".

La replica di Juliano

In seguito alle parole della donna, è intervenuto il fratello di Dayane Mello. Juliano tramite un video postato sul profilo Instagram della modella brasiliana ha spiegato di sentire la necessità di tutelare la congiunta. Il giovane ha esordito: "Quello che abbiamo passato io e Dayane, solo noi lo sappiamo". Il ragazzo ha precisato che la loro mamma non è stata presente per molti anni nella loro vita.

Dunque, adesso vuole solo apparire. Nel prosieguo del messaggio, il fratello di Mello ha sostenuto che la donna fa male psicologicamente e mentalmente ad entrambe: "Questa persona pensa di avere il diritto di mentire su quello che abbiamo passato".

Juliano ha ribadito di essere intervenuto per raccontare la verità. Poi, ha concluso: "Io e Dayane siamo stati abbadonati e affamati".