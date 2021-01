Il clima nella casa del Grande Fratello Vip si è infuocato. Cecilia Capriotti non ha affatto apprezzato la nomination di Maria Teresa Ruta, tanto da definirlo un tradimento. Nella serata di martedì 12 gennaio, all'ennesima frecciatina dell'ex modella, la mamma di Guenda Goria è letteralmente sbottata. Maria Teresa in lacrime si è rifugiata in piscina ed ha ammesso di essere stanca per essere sempre giudicata.

L'attacco della Capriotti

I dissapori tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta sono cominciati dopo la puntata 32. L'ex modella si è sentita ferita per la nomination ricevuta dalla giornalista.

Parlando con Samantha de Grenet e Carlotta Dell'Isola, la 44enne di Ascoli Piceno aveva affermato di essersi sentita tradita. Ma non è tutto, dopo avere punzecchiato per tutto il giorno la coinquilina a cena è accaduto l'impensabile. Mentre i "vipponi" erano seduti al tavolo, Carlotta e Cecilia ha dichiarato di non essere riuscite a dormire la notte perché qualcuno russava. Ovviamente, la frecciatina era indirizzata a Maria Teresa.

All'ennesima provocazione la diretta interessata ha avuto una crisi di nervi.

Ruta in lacrime

Maria Teresa Ruta è scappata in piscina ed ha cominciato a piangere. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno subito raggiunto la loro coinquilina ed hanno cercato di consolarla, ma invano. La 60enne ha cominciato ad urlare: "Mi sono rotta, basta".

La gieffina ha riferito che da oggi in poi dormirà in lavatrice, così nessuno verrà più disturbato durante il sonno. Successivamente Ruta ha chiosato: "Se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination". Stanca di essere continuamente bersagliata dai suoi coinquilini, la diretta interessata ha precisato di avere il diritto di essere arrabbiata dopo 120 giorni "reclusa" al Grande Fratello Vip.

In un secondo momento Maria Teresa si è fatta abbracciare da Tommaso e Stefania ed ha affermato di sentirsi brutta e sbagliata all'interno del reality show.

Maria Teresa e Cecilia depositano l'ascia di guerra

In seguito alla reazione di Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi ha bacchettato Cecilia Capriotti. A detta del web influencer, la 44enne ha avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti della coinquilina: "Hai un po' esagerato, solo perché lei ti ha nominato".

Non d'accordo la diretta interessata ha spiegato che non è certo colpa sua se Ruta ha avuto una crisi di nervi: "Non mi interessata, io sto male da ieri".

Tuttavia, in tarda serata Cecilia e Maria Teresa hanno avuto un confronto. La 60enne ha confidato di starci male nel vedere una sua coinquilina delusa. D'altro canto anche Capriotti ha ammesso di essere dispiaciuta per la reazione della Ruta: "Mi sono sentita tradita, perché ti ho fatto delle confidenze". A quel punto le due coinquiline si sono abbracciate e la mamma di Guenda Goria ha concluso: "Se avessi saputo che ci saresti rimasta così male, non ti avrei nominato".