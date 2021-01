Domani sera, lunedì 25 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio come sempre ci saranno anche gli ex concorrenti del reality, coloro che nelle scorse settimane sono stati eliminati dal pubblico. Questa volta però una concorrente la cui identità resta avvolta nel mistero, potrebbe non essere presente. Il motivo, alquanto bizzarro e particolare, lo ha rivelato nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia, collaboratore proprio di Alfonso Signorini e della sua rivista di Gossip e cronaca rosa.

La produzione avrebbe dato l'ultimatum a una concorrente del reality

Stando alle indiscrezioni lanciate nelle scorse da Gabriele Parpiglia, una ex concorrente del reality alzerebbe un po' troppo il gomito prima di arrivare in studio per la diretta. Il suo comportamento, il suo essere sempre un po' alticcia metterebbe in grande difficoltà e imbarazzo la produzione, che per questo sarebbe pronta a prendere una decisione drastica, un vero e proprio ultimatum. Secondo Parpiglia le avrebbero detto: "O smetti di bere o ti cacciamo". L'identità di questa persona non è stata rivelata, ma il giornalista Parpiglia ha dichiarato che si potrà capire, guardando chi nel corso della nuova puntata non sarà presente in studio tra gli ex concorrenti. Parpiglia ha lanciato infatti un importante indizio dichiarando: "Se la prossima puntata non la vedrete in studio, sapete perché".

Una concorrente 'rock' un po' brilla prima della diretta del Grande Fratello Vip

Gabriele Parpiglia ha lanciato questa indiscrezione nel corso della nuova puntata di "Casa Chi". Il giornalista non ha potuto rivelare di chi si tratta, ma l'ha definita una persona molto "rock". Questa donna sarebbe solita bere molto vino quando si trova ancora nei camerini, prima di scendere in studio per partecipare alla nuova puntata del reality.

La produzione sarebbe giunta alla drastica decisione di cacciare via la donna, perché stanca di assistere dietro le quinte ad alcune scene alquanto imbarazzanti. Questo comportamento andrebbe avanti da quando la concorrente sarebbe stata esclusa dalla casa più spiata d'Italia e adesso avrebbe indispettito non poco i vertici Mediaset. Chi sarà questa concorrente che arriverebbe in diretta sempre un po' brilla?

Non resta che aspettare ulteriori indizi sulla sua identità e soprattutto seguire la puntata di domani sera, per capire chi tra gli ex concorrenti non sarà presente in studio.