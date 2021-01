La discussione avvenuta sabato 9 gennaio al Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha lasciato degli strascichi nella casa di Cinecittà. La showgirl romana, parlando con Andrea Zenga ha ammesso di essere triste per non essere riuscita ad avere un chiarimento con il web influencer. A tal proposito Stefania ha spiegato che dovrebbe imparare a farsi scivolare le cose di dosso per vivere meglio.

La lite tra Tommaso e Stefania

In occasione della festa brasiliana organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è scatenata con balli e canti che hanno coinvolto anche Tommaso Zorzi.

La vicinanza tra la modella brasiliana e il web influencer ha scatenato la gelosia di Stefania. Quest'ultima al termine della festa ha accusato Tommaso di avere avuto poca sensibilità, visto che Dayane nella 31esima puntata le aveva detto delle cose pesanti.

In risposta alle accuse di Orlando, Tommaso ha replicato: "Sono giovane, single e gay. Se voglio fare una serata con una persona, la faccio".

Orlando delusa per non avere fatto pace con Zorzi

Stefania Orlando è molto triste per non essere riuscita ad avere un confronto con Tommaso Zorzi. Parlando con Andrea Zenga, la showgirl ha ammesso di essere una persona troppo sensibile. Inoltre, il fatto di essere "reclusa" nella casa di Cinecittà da oltre 100 giorni comincia ad essere pesante psicologicamente: "Se queste cose fossero successe all'inizio, le avrei affrontate in maniera diversa".

In un secondo momento la 54enne romana ha riferito che nella sua quotidianeità affronta in maniera diversa i "giorni no". All'interno di un reality show invece, non può isolarsi. Stefania ha confidato ad Andrea Zenga di essere molto arrabbiata con se stessa, perché con Tommaso non è accaduto nulla di grave: "Devo essere più forte, imparare a farmi scivolare addosso le cose, è il segreto per vivere meglio".

Tra le cose che fanno stare male la showgirl, è un mancato chiarimento con Zorzi: "Lui mi ha detto che avremmo chiarito, ma evidentemente non c'è voglia". Infine, la showgirl ha ammesso che rivedere quanto accaduto in puntata non la entusiama affatto.

La posizione di Tommy

Lunedì 11 gennaio Tommaso Zorzi si è trovato a parlare con Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Samantha de Grenet di quanto accaduto con Stefania Orlando.

Il web influencer è sembrato irremovibile sulla sua posizione: "Stavolta non chiederò scusa a Stefania".

Il 25enne ha spiegato di non avere nulla contro Stefania né contro Dayane: la prima è la sua migliore amica mentre la seconda è una persona con cui divertirsi durante una festa. Secondo Giulia Salemi, però, hanno ragione entrambi: "Tu sei un punto di riferimento per Stefania".