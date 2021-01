Sabato 16 gennaio gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa per i "vipponi". Al termine dei festeggiamenti, Tommaso Zorzi un po' alticcio ha speso delle critiche nei confronti del fidanzato di Rosalinda Cannavò. A detta dell'influencer, più che un messaggio d'amore sembrava un video per promuovere il turismo in Sicilia.

La clip incriminata

Durante la permanenza al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha avviato un percorso di rinascita. La ragazza è entrata nella casa di Cinecittà con il nome d'arte e uscirà con il suo vero nome. Ma non solo, l'attrice ha deciso di rendere pubblici alcuni scheletri nel suo armadio.

In questo cambiamento Rosalinda ha più volte messo in dubbio il rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli.

Per questo motivo nella 31esima puntata del reality show Alfonso Signorini ha mostrato un video-messaggio di Giuliano alla gieffina. Condorelli nella clip ha inserito tutti i luoghi della Sicilia frequentati dalla coppia e con l'aiuto di un bastone per i selfie ha mostrato la via dove la coppia si è incontrata per la prima volta. Entusiasta della sorpresa ricevuta la diretta interessata ha spiegato che fuori dalla casa affronterà al meglio la situazione con Giuliano. L'attrice siciliana ha spiegato che il suo compagno le è stato molto vicino nel momento del bisogno. Oggi, però, la giovane vorrebbe essere considerata più come una fidanzata che una sorella.

Le parole di Zorzi

Al termine della festa greca Tommaso Zorzi ha dato libero sfogo ai suoi pensieri. Il gieffino, parlando con Rosalinda Cannavò in presenza di altri coinquilini ha fatto delle critiche nei confronti di Giuliano Condorelli. In particolare, il web influencer ha messo nel mirino il video inviato dal giovane all'indirizzo della sua fidanzata: "Hai visto quel video?

Ma uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo". A detta di Tommaso, la clip sembrava più una promozione per il turismo in Sicilia piuttosto che un messaggio d'amore. Secondo Tommaso, sarebbe stato sbagliato anche il continuo mostrare il bastone per i selfie: "Mi sento male". Ma non solo, davanti a una Rosalinda divertita, Zorzi ha chiosato: "Lo devi mollare".

Sebbene Carlotta Dell'Isola e Stefania Orlando hanno cercando di placare il ragazzo, quest'ultimo è sembrato irremovibile sulla sua posizione.

Cannavò anziché prendere le distanze dai giudizi del suo coinquilino, ha ammesso di avere ancora dei dubbi sul rapporto con Giuliano Condorelli. I due gieffini per concludere la serata in bellezza, si sono buttati in vasca ed hanno fatto un bagno rilassante. Rosalinda si è gettata in acqua col costume mentre Tommaso era vestito.