Il televoto della 34esima puntata del Grande Fratello Vip ha decretato Dayane Mello come prima finalista del parterre femminile. Terminata la diretta i concorrenti hanno svelato quale sarebbe il loro finalista perfetto. Incalzato da Samantha de Grenet tra una possibile finale che vedrebbe contro Maria Teresa Ruta e Dayane Mello,Tommaso Zorzi ha spiegato che opterebbe per la modella brasiliana.

La versione di Zorzi

Terminata la 34esima puntata del Grande Fratello Vip, i "vipponi" si sono ritrovati in un momento di relax in giardino. Tommaso Zorzi si è detto favorevole con il pensiero dei telespettatori, in merito al raggiungimento della finale da parte di Dayane Mello.

Il giovane senza peli sulla lingua ha spiegato la sua visione: "Quando io ragiono in queste cose, non guardo i miei affetti. Io dico solo chi merita". Zorzi ha riferito che se dovesse fare un paragone a livello di merito tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, sceglierebbe la mamma di Guenda Goria perché non ha mai avuto "momenti down" durante il suo percorso. A quel punto Samantha de Grenet ha cercato di stuzzicare il web influencer chiedendogli chi preferirebbe tra Stefania e Dayane. Il 25enne ha ammesso che entrambe meriterebbero un posto in finale, perché hanno sempre creato delle dinamiche nella casa di Cinecittà. Al contrario Tommaso ha ammesso di andare in difficoltà se mai dovesse scegliere un posto in finale tra Maria Teresa Ruta e Dayane: "Probabilmente direi Mello".

La risposta del web influencer ha sorpreso un po' tutti i concorrenti del reality show.

Successivamente anche gli altri "vipponi" però hanno fatto il nome della modella brasiliana come ipotetica finalista ideale. Dunque, quasi tutti hanno sposato la teoria di Zorzi. D'altronde il 25enne ha sempre spiegato di essere un "battitore libero" all'interno del Grande Fratello Vip.

Tommaso e Maria Teresa svelano alcune strategie

Tommaso Zorzi in una catena di nomination è stato escluso dal televoto per diventare un finalista. Parlando con Maria Teresa Ruta, il giovane ha ammesso di non avere compreso la sua esclusione. A quel punto la mamma di Guenda Goria ha cercato di rassicurare Tommaso: "Ho visto che Pierpaolo ha preferito Zenga".

Con stupore la giornalista si è domandata come mai l'ex velino non abbia fatto il nome dell'amico Zelletta. Successivamente Maria Teresa ha "smascherato" la strategia del Pretelli: "Non volevano andare al televoto con te, li avresti massacrati".

Secondo Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi sarebbe stato escluso dal televoto per decretare il primo finalista uomo solamente per la strategia messa in atto da alcuni "vipponi".