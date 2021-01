Il Paradiso delle Signore va in onda venerdì 22 gennaio 2021 con una doppia puntata, precisamente la 69 e la 70, per recuperare l'episodio saltato nella giornata di lunedì a partire dalle 15:30. Un lungo appuntamento che terrà con il fiato sospeso i telespettatori di Rai 1.

Due saranno gli eventi che daranno una svolta alle trame della soap opera. Beatrice verrà a sapere da Vittorio che Marta non può avere figli, una notizia che la farà riflettere non poco. Un tragico imprevisto invece, spaventerà Umberto durante la cena organizzata con Arturo Bergamini: l'uomo esalerà l'ultimo respiro nelle braccia di Cosimo.

Il Paradiso delle Signore, trama di venerdì 22 gennaio: Arturo muore tra le braccia di Cosimo

Umberto si sta mettendo in un grosso guaio facendo il doppio gioco con Bergamini senior. Come se non bastasse, nell'affare immobiliare in questione era coinvolto anche Achille Ravasi.

Guarnieri prova a trovare un accordo con Arturo organizzando una cena alla villa, alla quale ci saranno anche Adelaide e Cosimo. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a un tragico imprevisto.

Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, proprio mentre sta per firmare i documenti per chiudere l'affare, Arturo ha un malore ed esala l'ultimo respiro tra le braccia di un disperato Cosimo.

Clelia è incinta di Luciano

Continuando con le anticipazioni della doppia puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 22 gennaio su Rai 1, Clelia farà ritorno a casa.

La bella Calligaris si scusa con Luciano per averlo fatto preoccupare ma non sta più nella pelle: aspetta un bambino. Ora, il ragionier Cattaneo diventerà padre per la prima volta.

La notizia della gravidanza di Clelia arriva anche a Vittorio, che informa Beatrice. È l'occasione per raccontarle l'amara verità su Marta, che non può avere figli. Il sogno di avere una famiglia sembra averli divisi tanto tempo fa, anche se Conti non sembra realizzarlo.

Beatrice invece, continua a sognare una famiglia con Conti, magari anche dandogli quel figlio che ha sempre sognato di avere.

Beatrice e Vittorio sognano una famiglia: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Vittorio e Beatrice non riescono a stare lontani: Marta è distante, troppo. Una sua lettera arriva all'improvviso nelle mani di Conti che, per la prima volta, è in imbarazzo nel rispondere alle sue parole così accorate.

Tempo di scelte anche per Gabriella dopo il bacio con Salvatore. La bella Rossi deve stare accanto a Cosimo ora che ha perso il padre ma il suo cuore freme.

Le nozze sono ormai vicine, anche se la grave perdita di Cosimo potrebbe farle saltare. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il giovane Bergamini si appresterà a fare una scelta sofferta.