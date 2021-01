Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che le puntate dal 18 al 22 gennaio 2021 saranno ricchi di colpi di scena. Da quando il giovane Amato ha trovato, grazie a Rocco, la lettera che a suo tempo aveva scritto a Gabriella, ma che la ragazza non aveva mai letto, ad alcuni protagonisti della soap salteranno molti equilibri. Rossi anche se cercherà a tutti i costi di allontanarsi dal suo ex fidanzato farà molta fatica e non sarà indifferente alle attenzioni di Salvo. Durante una lite tra Salvatore e Giuseppe, la ragazza si recherà in casa Amato e, per evitare che la lite prenda una brutta piega, porterà l'ex fidanzato in caffetteria per cercare di calmarlo.

Sarà proprio lì che i due ex fidanzati si baceranno appassionatamente.

Gabriella confusa dopo aver preso visione della missiva di Salvatore

Nel corso dei nuovi episodi, Gabriella dopo aver preso visione della missiva scritta da Salvo andrà completamente in tilt. Da una parte vorrà lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti, soprattutto adesso che mancherà sempre meno al suo matrimonio con Cosimo. Dall'altra però la stilista non negherà nel suo inconscio che tra lei e il giovane Amato ci sia ancora un sottile filo che li continua ad unire. Nonostante Rossi sia felicemente fidanzata con Cosimo Bergamini, dopo le parole di Salvo, è rimasta molto turbata e confusa sui sentimenti che realmente prova per il titolare della caffetteria.

Il bacio tra Gabriella e Salvatore

La svolta arriverà in seguito al ritorno a Milano di Agnese. Gradualmente, la signora Amato diventerà sempre più succube del marito Giuseppe, che le metterà paura con le sue parole. La donna arriverà a non andare più al lavoro e ciò farà innervosire molto Salvatore, che non tollererà più il padre. Il giovane sarà protagonista di molti litigi con quest'ultimo: una di queste discussioni verrà interrotta dall'arrivo di Gabriella.

La ragazza, essendo vicina di casa della famiglia Amato, sentirà le urla provenienti dall'abitazione di Salvo e andrà in suo soccorso. Per evitare che la lite degeneri, la stilista trascinerà Salvatore in Caffetteria per cercare di calmare la sua rabbia nei confronti del padre. Tra i due giovani scatterà un appassionante bacio che farà risvegliare la loro passione.

Malgrado questo riavvicinamento, tanto desiderato per il giovane Amato,la situazione in famiglia non si risolverà: Salvo litigherà costantemente con il padre rischiando anche di rimanere fuori casa. Solo grazie ad Armando il giovane si convincerà di rientrare a casa, sopratutto per tenere sott'occhio la madre e prendersi cura di lei. Più avanti inoltre la famiglia di Cosimo sarà protagonista di un triste evento.