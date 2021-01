L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore è confermato per tutto il 2021 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno dei colpi di scena molto importanti legati al personaggio di Marta. Dopo un lungo periodo di assenza, la moglie di Vittorio tornerà di nuovo in città e la sua presenza non passerà affatto inosservata. Un ritorno molto atteso dal pubblico forse un po' meno da suo marito, dato che in questo ultimo periodo ha avuto modo di "farsi coccolare" dalla cognata Beatrice che è diventata una delle persone più importanti della sua vita.

E, infatti, non si esclude che il matrimonio tra Marta e Vittorio possa subire una battuta d'arresto nel corso dei prossimi episodi.

Marta rientra a casa da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Nel dettaglio, le trame de Il paradiso delle signore del 2021 rivelano che ormai mancherebbe pochissimo al ritorno in scena di Marta. Dopo aver deciso, in accordo con suo marito, di lasciare per un po' Milano e di intraprendere un nuovo percorso lavorativo a New York, per Marta giungerà il momento di tornare ad essere presente in città e di riprendere in mano le redini della sua vita familiare.

Eppure, nei mesi in cui Marta non è stata presenta a Milano, sono cambiate un bel po' di cose e forse anche Vittorio non è più quello di un tempo.

Il giovane Conti, infatti, ha dovuto accogliere in casa i familiari del fratello defunto e non si è fatto problemi ad assisterli e a stare al loro fianco in questo momento di grande difficoltà.

Vittorio sempre più vicino a Beatrice

In particolar modo con Beatrice, il rapporto è diventato sempre più intenso: i due sono diventati inseparabili, complice anche il fatto che Vittorio sia riuscito a farle trovare un posto di lavoro all'interno del Paradiso, come nuova segretaria di Luciano.

Vittorio e Beatrice, quindi, si sono ritrovati a condividere molti momenti della loro vita assieme e ci saranno anche quelli in cui saranno ad un passo dal lasciarsi travolgere dalla passione, proprio come era successo già un po' di tempo fa, dato che i due sono stati protagonisti di un flirt in gioventù.

Il possibile addio tra Marta e Vittorio: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Cosa succederà a questo punto della storia? Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che il ritorno a casa di Marta potrebbe indurre Vittorio a riflettere sul "da farsi".

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere il suo matrimonio con la bella Marta?

Un'ipotesi che al momento non va scartata, dato che i due sono rimasti separati per tanto tempo e Beatrice ormai è diventata un punto di riferimento importante per Conti.