Arianna Montefiori, Laura ne Il Paradiso delle Signore, è stata insultata sul suo profilo ufficiale Instagram. L'attrice ha voluto postare lo screen in questione, ma ha scelto di non rendere pubblico il nome dell'autore del messaggio, preferendo tenerlo per sé.

Arianna Montefiori de Il Paradiso delle signore si sfoga su Instagram

Come d'abitudine, Arianna Montefiori ha voluto condividere con i suoi fan delle stories sul suo profilo Instagram. Momenti di svago e di spensieratezza per far compagnia ai tanti follower e per creare con loro piacevoli interazioni.

In una delle stories, l'attrice si è mostrata seduta a un tavolino del bar, rigorosamente all'esterno del locale e con la mascherina accanto a sé.

Arianna si è concessa un momento di piacere gustando un bombolone per "festeggiare la zona gialla", dal momento che nel weekend tutta l'Italia tornerà ad essere rossa.

Successivamente, Arianna Montefiori ha chiesto ai follower un parere sul suo cambio di look, visto che sta tornando al colore naturale dei capelli.

Momenti dunque di condivisione quotidiana, anche in questo periodo difficile. Peccato che qualcuno non abbia gradito, inviandole un messaggio privato dai toni piuttosto duri.

'Preferisco non postare il nome', Arianna Montefiori risponde al messaggio

Arianna Montefiori ha postato lo screen del messaggio in cui le si chiedeva in malo modo come mai non rispondesse a una sua domanda, appellandola con un volgare aggettivo. "In questo caso i social mi fanno paura", ha scritto la talentuosa attrice de Il Paradiso delle signore.

L'attrice ha preferito non rendere pubblico il nome del detrattore, anche se non ha spiegato la motivazione. La bella Montefiori ha quindi aggiunto: "Tristezza infinita", rivolgendosi ai tanti hater che ogni giorno si comportano come leoni da tastiera.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Laura innamorata di Salvatore

Intanto, Arianna Montefiori continua a interpretare Laura ne Il Paradiso delle signore.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nella puntata andata in onda martedì 5 gennaio su Rai 1, Salvatore si è confidato con la Venere in merito alle sue tristezze d'amore. Salvo infatti sta per assistere alle nozze di Gabriella e Cosimo senza poter fare nulla.

Qualcosa però, inevitabilmente, cambierà. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gabriella troverà e leggerà la lettera che Rocco ha trovato per puro caso scritta da Salvatore.

Matrimonio a rischio quello Bergamini-Rossi?

Questo non lo sappiamo, ma quel che è certo è che Laura non sarà felice di vedere Salvatore ancora così innamorato di Gabriella, visto che per lui prova un sentimento profondo.