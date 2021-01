Giovedì 28 e venerdì 29 gennaio il palinsesto di Rai 1 subirà delle modifiche. Per fare spazio allo Speciale del Tg1 dedicato alle consultazioni del Presidente della Repubblica, ci saranno dei cambiamenti negli orari dei programmi del daytime. Tra questi, anche Il Paradiso delle Signore subirà una modifica. Nello specifico, le puntate di giovedì e venerdì andranno in onda eccezionalmente alle ore 15. Il collegamento con il Tg1 sarà alle 15:55. Per non pregiudicare la durata della puntata giornaliera, sarà perciò necessario trasmettere la soap in anticipo rispetto al consueto orario. Il 28 e il 29 gennaio andranno in onda, rispettivamente, le puntate 74 e 75.

Cambio di orario per Il Paradiso delle signore il 28 e il 29 gennaio

La crisi politica italiana andrà a incidere sul palinsesto Rai 1 nei giorni 28 e 29 gennaio. In particolare, oggi e domani sulla prima rete Rai sarà dato ampio spazio agli aggiornamenti sulle Consultazioni al Quirinale per decidere a chi affidare la formazione del nuovo governo italiano. I fan de Il Paradiso delle signore potranno stare tranquilli, perché la soap andrà ugualmente in onda, ma l'orario verrà anticipato alle 15. Salterà invece l'appuntamento giornaliero con La vita in diretta. Il programma condotto da Alberto Matano tornerà ad essere trasmesso regolarmente da lunedì 1° febbraio. Sono stati gli stessi attori del cast del Paradiso delle signore a dare l'annuncio attraverso i loro profili social.

L'anticipo della soap è stato comunicato da Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Enrica Pintore (Clelia Calligaris), Giulia Arena (Ludovica Brancia di Montalto) e Pietro Masotti (Marcelllo Barbieri).

In onda alle ore 15 le puntate 74 e 75 de Il Paradiso delle signore

Nella puntata 74 de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 il 28 gennaio, Cosimo Bergamini racconterà a Vittorio di come Umberto Guarnieri stia cercando di rovinarlo.

Il commendatore, infatti, ha cambiato le condizioni dell'affare pattuite con il padre Arturo prima della sua morte. La svolta avverrà nella puntata 75, trasmessa il 29 gennaio. Nello specifico, Cosimo si rivolgerà a Federico Cattaneo per riferirgli l'operato del padre biologico. Il giovane, indignato, andrà dal banchiere per dirgli cosa pensa di lui e delle sue vergognose azioni.

Per permettere l'anticipo de Il Paradiso delle signore, le puntate giornaliere del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bottone, saranno accorciate e termineranno prima del solito orario.