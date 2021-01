Il 18 gennaio il palinsesto di Rai1 dalle 14:00 alle 17:00 subirà delle modifiche per far posto all'informazione politica e alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Ci saranno delle ripercussioni anche nella programmazione de Il Paradiso delle Signore che salterà l'appuntamento giornaliero e tornerà in onda con la puntata 66 domani 19 gennaio alle 15:55 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Come gli appassionati della soap sanno, Il Paradiso delle signore segue uno schema temporale perfettamente corrispondente ai giorni della settimana in cui ciascuna puntata viene mandata in onda.

Dunque, lo stravolgimento della programmazione inciderà sull'ordine delle puntate che potrebbe essere ristabilito il sabato pomeriggio 23 gennaio.

L'ordine delle puntate de Il Paradiso delle signore stravolto dai cambiamenti di palinsesto del 18 gennaio

Secondo la programmazione giornaliera de Il Paradiso delle signore oggi 18 gennaio sarebbe dovuta andare in onda la puntata 66 della soap. Il palinsesto di Rai1 è stato invece ribaltato per far spazio alla politica e agli speciali del Tg1. A partire dalle 14:00, e fino alle 17:00, la prima rete Rai non trasmetterà i programmi solitamente in onda in quella fascia oraria. Tra questi sarà incluso Il Paradiso delle signore che tornerà regolarmente in onda domani 19 gennaio alle 15:55. Poichè la programmazione della soap segue uno schema ben preciso, che corrisponde temporalmente al giorno in cui viene trasmessa ciascuna puntata, sarà necessario ripristinare l'ordine.

La Rai potrebbe decidere di recuperare sabato 23 gennaio, come è già stato fatto in passato.

La puntata 66 de Il Paradiso delle signore in onda il 19 gennaio

La puntata 66 de Il Paradiso delle signore slitterà a domani 19 gennaio. Le vicende della soap ripartiranno da dove si sono interrotte la scorsa settimana. Il pubblico ha assistito al ritorno a Milano di Giuseppe Amato che sembra non gradire i comportamenti della moglie Agnese.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'uomo esercita un forte potere sulla donna che si arrende agli atteggiamenti dispotici del consorte e decide di abbandonare il lavoro. Il figlio Salvatore nota il cambiamento della madre e non approva il modo di fare del padre, autoritario e violento. Nella puntata di domani i problemi della famiglia Amato spingeranno Gabriella ad avvicinarsi al giovane barista.

Ciò contribuirà a far entrare in crisi la stilista, già provata dalle incomprensioni con Cosimo. Nel frattempo, Rocco instaurerà un legame affettuoso con Irene, mentre tornerà dalla Sicilia Maria. Il giovane magazziniere finirà col trovarsi in mezzo ad un triangolo amoroso.