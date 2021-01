Grane in vista, dal punto di vista della produzione, per la serie tv Il Paradiso delle Signore, uno dei programmi di punta della programmazione quotidiana di Rai 1, in grado di appassionare oltre due milioni di fedelissimi spettatori al giorno. È notizia di queste ore che, il set di Roma dove vengono girate le scene della soap, sarebbe risultato abusivo e per questo motivo dovrebbe essere demolito definitivamente.

Guai per Il Paradiso delle signore: il set della serie sarebbe abusivo

Nel dettaglio, per questo set romano de Il Paradiso delle signore che sorge all'interno del Parco Di Veio, in un'area che è riserva naturale, la serie è finita nel mirino del Tribunale Amministrativo del Lazio.

A quanto pare, infatti, il comune Roma e l'Ente Parco da circa due anni avrebbero chiesto la demolizione definitiva del set della soap e adesso i giudici hanno dato loro ragione.

Le parole del produttore de Il Paradiso delle signore

È stato respinto così il ricorso portato avanti dalla Videa Studios Spa, la società proprietaria degli studi cinematografici dove vengono girate le scene del Paradiso delle signore.

Una vera e propria doccia fredda per Giannandrea Pecorelli, produttore della serie televisiva con la sua Aurora Tv, il quale ha dichiarato che non sapevano nulla di questa vicenda legata ai presunti set abusivi. "Ci è stato detto che i permessi per costruire i set erano in regola" ha ammesso Pecorelli.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda nel corso delle prossime ore, per il momento le riprese della soap Il Paradiso delle signore 5 vanno avanti (salvo imprevisti e risvolti dell'ultimo momento).

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore: Marta ritorna da Vittorio

La serie, infatti, proseguirà la sua messa in onda fino alla fine di questa stagione televisiva, tenendo compagnia agli oltre due milioni di fedelissimi spettatori che tutti i giorni seguono e si appassionano alle vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

E, a tal proposito, sono in arrivo dei nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena ma caratterizzati anche dal ritorno di personaggi che non si vedevano da tempo. Uno di questi avrà a che fare con il ritorno in scena di Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, che tornerà a Milano per potersi riabbracciare e riunire con suo marito Vittorio.

Peccato, però, che nei mesi della sua assenza il giovane Conti si sia avvicinato moltissimo alla cognata Beatrice: il rapporto tra i due è cresciuto sempre più e non si esclude che questa situazione possa finire per mettere in crisi il matrimonio tra Marta e Vittorio.