Il futuro de Il Paradiso delle signore, la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1, sarebbe ancora tutto da scrivere. Settimana dopo settimana la serie prodotta da Aurora Tv (gruppo Banijay) ha registrato un incremento costante del suo numero di spettatori ma, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Blasting News, il prossimo giugno 2021 scadrà il contratto di due anni che era stato formulato dalla Rai per permettere alla serie di continuare ad andare in onda in daytime. Cosa succederà a quel punto? La soap tornerà in onda da settembre 2021 con una nuova serie oppure no? Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Il futuro de Il Paradiso delle signore su Rai 1 sarebbe ancora incerto

Nel marzo 2019, dopo un lungo tira e molla, la Rai scelse di firmare l'accordo per la produzione di due nuove stagioni de Il Paradiso delle Signore versione daily. Questo significa che la serie risulta confermata e prevista in palinsesto fino al termine di questa stagione televisiva 2020-2021.

Sul futuro, al momento, stando alle indiscrezioni in nostro possesso non ci sarebbe ancora nulla di certo. Da parte della Rai, infatti, non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in merito a quello che succederà a partire dalla prossima stagione televisiva 2021-2022.

Tuttavia, per una macchina organizzativa "complessa" come quella che c'è dietro la realizzazione de Il Paradiso delle signore servirà un po' di preavviso da parte della Rai.

Il set de Il Paradiso delle signore sarebbe abusivo: lo dice il Tar

Ciò permetterebbe alla produzione di riattivarsi e di mettersi all'opera per garantire la messa in onda dei nuovi episodi a partire dal prossimo mese di settembre, quando ripartirà la programmazione del daytime autunnale di Rai 1.

A rendere più complicato il "verdetto finale" da parte di mamma Rai, ci sarebbe anche l'inaspettata sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio che avrebbe disposto la demolizione del set romano de Il Paradiso delle signore.

Il motivo? Il set si troverebbe all'interno di un'area che è considerata riserva naturale. E in tal caso, significherebbe trovare un nuovo set per continuare a girare gli episodi futuri della soap.

La soap Il Paradiso degli ascolti premiata dagli ascolti

Insomma tutto è ancora da decidere anche se, sarebbe da "folli" per la Tv di Stato, lasciarsi scappare un prodotto forte come Il Paradiso delle signore.

E gli ascolti lo testimoniano chiaramente.

Dopo una partenza a settembre 2018 con uno share di poco superiore all'11-12%, la serie ha conquistato una platea sempre più vasta di spettatori, arrivando a toccare picchi del 20% e una media ormai consolidata che supera costantemente i 2 milioni di fan al giorno con uno share che oscilla tra il 17 e il 18%.

Con questi numeri, Il Paradiso delle signore, ha dato filo da torcere anche alla blasonata soap spagnola Il Segreto, trasmessa su Canale 5 nella stesa fascia oraria.