Cambia la programmazione della soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i giorni in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni in merito al palinsesto della rete ammiraglia per la giornata di lunedì 18 gennaio, rivelano che non sarà in programma un nuovo episodio della soap ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Al posto de Il Paradiso delle signore, infatti, verrà dedicato ampio spazio all'informazione politica legata alla delicata crisi di governo.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore: salta la puntata del 18 gennaio

Nel dettaglio, come riportato dalla guida tv Rai, per la giornata di lunedì 18 gennaio, non ci sarà il classico appuntamento delle 15:55 con Il Paradiso delle signore.

La soap opera, infatti, osserverà un turno di stop e non sarà l'unico programma del pomeriggio di Rai 1 a non essere trasmesso.

Per la giornata di lunedì, infatti, salterà anche l'appuntamento delle 14 con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone che fa da traino proprio alla serie con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Al posto de Il Paradiso delle signore ci sarà uno speciale Tg1

Subito dopo l'edizione del Tg1 delle 13:30 è previsto uno speciale dalla Camera dei Deputati con le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A seguire, dalle 15:30 in poi ci sarà uno speciale del Tg1 che andrà avanti fino alle 17 e occuperà così lo slot orario che normalmente viene dedicato alla messa in onda de Il Paradiso delle signore.

Successivamente ci sarà un nuovo collegamento con la Camera dei Deputati per la replica del presidente del consiglio Conte e a seguire intorno alle 17:50 la linea passerà a una nuova breve puntata de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Insomma un palinsesto completamente stravolto quello di lunedì 18 gennaio per lasciare spazio alla politica e permettere così agli Italiani di essere informati su quanto sta accadendo all'interno del governo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore: Clelia è in dolce attesa

Per quanto riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, la messa in onda delle nuove puntate riprenderà a partire da martedì 19 gennaio, così come riportato dalla guida tv ufficiale Rai.

I colpi di scena non mancheranno: le anticipazioni dei nuovi episodi in onda questa settimana, fino al 22 gennaio, rivelano che Clelia scoprirà di essere in dolce attesa e darà la lieta notizia a Luciano.

Vittorio, invece, riceverà una lettera da Marta, ma intanto continuerà a essere sempre più vicino a sua cognata Beatrice. Adelaide, invece, sarà molto preoccupata per lo scontro in atto tra Umberto e Arturo Bergamini.