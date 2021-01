Le vicende dei protagonisti della soap opera pomeridiana Il Paradiso delle Signore, movimentate da delusioni, colpi di scena e sorprese, sono sempre più travolgenti. Nel corso dell’episodio in onda sul piccolo schermo l’8 gennaio, la lettera messa in bella vista da Salvatore Amato (Emanuel Caserio) per farla notare alla madre Agnese (Antonella Attili), al suo rientro a Milano, finirà nelle mani di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). La talentuosa stilista del grande magazzino, nonostante le sue nozze con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) saranno sempre più vicine, desidererà avere un confronto faccia a faccia con l’ex fidanzato il prima possibile.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece sarà turbata a causa della vicenda legata ad Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il Paradiso delle signore, trama 8/01: Beatrice alla ricerca di un nuovo lavoro

Nella 60esima puntata della soap opera in programmazione su Rai 1 venerdì 8 gennaio dalle ore 15:55, Salvatore non riuscirà proprio a stare tranquillo, poiché ripenserà al brutto gesto fatto da sua madre Agnese. Dalle anticipazioni si evince che il proprietario della Caffetteria, per far capire alla donna che l’ha messo al mondo di aver scoperto che Gabriella non ha mai ricevuto la sua lettera, disporrà il messaggio in un punto della casa in modo da farglielo vedere quando rientrerà dalla Sicilia.

Intanto Beatrice (Caterina Bertone) sarà intenzionata a trovarsi un nuovo impiego, per non gravare su Vittorio (Alessandro Tersigni).

Quest’ultimo a gran sorpresa offrirà alla cognata un’opportunità molto conveniente: le chiederà di lavorare al Paradiso in qualità di nuova segretaria del ragioniere Luciano (Giorgio Lupano).

Carletto e Serena si scambiano un regalo, Gabriella trova la lettera scritta da Salvatore

Nel contempo Adelaide non sarà soltanto pensierosa per la convivenza forzata tra il direttore Conti e la madre di Serena e Pietro, in particolare la Contessa si preoccuperà per la questione Achille Ravasi.

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) invece comincerà il doppio gioco con Arturo Bergamini.

In seguito arriverà il momento dei saluti per Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani) che si scambieranno un regalo. Clelia (Enrica Pintore) e Beatrice si emozioneranno quando vedranno il dolce gesto dei loro figli. Infine Gabriella, dopo aver trovato casualmente la missiva che Salvatore le aveva scritto, senza pensarci due volte deciderà d'incontrarlo per chiedergli delle delucidazioni.