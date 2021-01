Sono sempre più coinvolgenti le trame della serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55.

Anche nell’episodio che i telespettatori seguiranno mercoledì 20 gennaio 2021 non mancheranno colpi di scena e sorprese. Dagli spoiler si evince che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), dopo aver trascorso la notte in caffetteria con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), dirà una menzogna al fidanzato Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). La talentuosa stilista sarà parecchio confusa sentimentalmente a causa del bacio dato al suo ex fidanzato e sembrerà non avere più voglia di stare con il proprio fidanzato.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) invece scomparirà per diverse ore, mettendo in ansia il compagno Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano): quest'ultimo non vedendo arrivare la sua dolce metà al circolo inizierà a pensare al peggio.

Il Paradiso delle signore, trama del 20 gennaio: Agnese comincia a opporsi all’autorità del marito

Nella 68^ puntata in onda su Rai 1 mercoledì 20 gennaio 2021, Salvatore - dopo aver trascorso la notte in caffetteria con Gabriella - si confiderà con Marcello (Pietro Masotti). Infatti il giorno seguente il figlio di Agnese farà sapere all’amico e socio di aver dormito con la sua ex fidanzata dopo una brutta lite avuta con il padre Giuseppe (Nicola Rignanese). Il ragazzo siciliano però ometterà un particolare importante nel suo racconto: infatti non confesserà di essersi scambiato un bacio con Gabriella.

Intanto Agnese (Antonella Attili) sempre più sfinita comincerà a trovare il coraggio di ribellarsi all’autorità del marito Giuseppe, soprattutto dopo averlo visto scontrarsi con loro figlio Salvatore.

Maria fa un sospiro di sollievo, Luciano preoccupato per Clelia

Successivamente Gabriella, sentendosi sempre più trascurata dal suo fidanzato e promesso sposo Cosimo, si inventerà una scusa per non trascorrere del tempo con lui.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel contempo Irene (Francesca Del Fra) con la complicità di Rocco (Giancarlo Commare) farà pace con il padre. Maria (Chiara Russo) potrà fare un sospiro di sollievo visto che scoprirà che in realtà tra il magazziniere siciliano e la "venere" non c’è del tenero come gli altri dipendenti del circolo credono.

Per concludere Clelia non si presenterà al Paradiso per andare invece a ritirare le analisi che il medico le ha prescritto dopo il malore: l’assenza della capo commessa sarà più lunga del previsto e il ragioniere Luciano finirà per allarmarsi per la propria amata.