Lunedì 25 gennaio verrà trasmessa la settantunesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Un'altra settimana di sorprese ed emozioni attende i fan dello sceneggiato italiano. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che la giovane Rossi si sentirà parecchio in colpa per aver tradito Cosimo. Quest'ultimo ha perso da pochissimo il padre e per lui sarà doveroso concludere l'affare con Guarnieri, che il padre non ha avuto il tempo di firmare. Gabriella per colmare la tristezza del suo futuro sposo lo consolerà, ma continuerà a pensare a quanto accaduto con Salvatore. Irene darà appuntamento a Rocco in magazzino, ma il ragazzo non si presenterà perché anche Maria organizzerà qualcosa per attirare le sue attenzioni.

Luciano e Clelia invece saranno felici in quanto presto diventeranno genitori di un figlio tutto loro, ma avranno la sensazione di essere spiati.

Cosimo porta avanti gli affari di famiglia

Durante la puntata di lunedì 25 gennaio Gabriella sarà parecchio confusa per il bacio dato a Salvatore. La stilista sarà sommersa dai sensi di colpa e per compensare cercherà di stare vicino il più possibile a Cosimo. Quest'ultimo la sera precedente è rimasto orfano del padre e per tale motivo dovrà gestire gli affari di famiglia. Nonostante il drammatico momento il giovane Bergamini si sentirà in dovere di portare a termine il patto con Umberto, dato che Arturo non ha fatto in tempo a firmare di persona. Al Paradiso nel frattempo Beatrice assisterà ad una scena poco piacevole che vedrà protagonista Giuseppe e Agnese.

La vedova Conti si renderà conto che la sarta sarà completamente succube del marito e che l'uomo non la tratterà per nulla bene.

Rocco non si presenterà all'appuntamento con Irene

Nel corso dell'episodio settantuno de Il Paradiso delle Signore 5 la Cipriani cercherà di avvicinarsi sempre di più a Rocco. Ormai sarà evidente che la Venere bionda si sarà completamente invaghita del magazziniere: infatti, lo inviterà ad un appuntamento serale in Atelier, precisamente in magazzino, dove tutto è nato.

Il giovane Amato però dimenticherà di andarci in quanto verrà trascinato ad un altro evento realizzato da Maria. La giovane Puglisi organizzerà una cena a sorpresa in casa Amato per festeggiare insieme la vittoria della squadra di calcio del Paradiso. Gli spoiler però, non rivelano come la prenderà Irene quando non vedrà arrivare il suo caro Rocco.

Luciano e Clelia nel frattempo saranno pieni di gioia per la meravigliosa notizia circa la gravidanza della capocommessa. I due continueranno a vivere il loro amore incondizionato, ma si accorgeranno che qualcuno li starà spiando e si sarà accorto di loro. Nell'appuntamento di lunedì inoltre, Federico verrà a conoscenza che il padre avrà presto un secondo genito e tutto sommato il giovane scrittore reagirà bene alla notizia.