Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della trama della nuova puntata in onda il 7 gennaio 2021 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al matrimonio di Gabriella. Ormai la stilista è in procinto di coronare il suo sogno d'amore con Cosimo e i due decideranno di invitare anche Salvatore. Intanto, Beatrice sarà alla ricerca di un abito che indosserà per iniziare la scuola serale che le permetterà di conseguire il diploma da ragioniera.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 gennaio 2021

Nel dettaglio, la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore rivela che Salvatore riuscirà a scoprire tutta la verità sulla lettera che aveva scritto per Gabriella e che, in realtà, non è mai stata consegnata alla diretta interessata.

Un durissimo choc per il ragazzo che resterà a dir poco senza parole per quello che è accaduto e non riuscirà a spiegarsi il perché di tale gesto da parte di chi gli ha mentito.

Così Salvatore, fortemente provato dalla situazione, proverà a trovare l'appoggio di Marcello ma le "brutte sorprese" per lui non sono finite qui.

Salvatore viene invitato alle nozze della sua ex fidanzata Gabriella

La trama de Il Paradiso delle signore del 7 gennaio 2021, infatti, racconta che Salvatore verrà invitato da Gabriella e Cosimo alle loro nozze e in particolar modo la stilista metterà "sotto pressione" il suo ex fidanzato perché desidera conoscere la sua risposta in merito a questo invito. Salvatore, però, continuerà a prendere tempo e a rimandare l'esito della sua risposta finale.

Intanto il papà di Cosimo, Arturo Bergamini, deciderà di invitare al matrimonio di suo figlio anche la famiglia Guarnieri. E, approfittando di questa situazione, Arturo proporrà ad Umberto anche un nuovo affare immobiliare. Si tratta di un progetto in cui era coinvolto anche Achille Ravasi, l'ex marito della contessa Adelaide.

Beatrice pronta per la scuola serale: trama Il Paradiso delle signore del 7 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 7 gennaio su Rai 1, rivelano che per Beatrice arriverà il momento di iniziare la scuola serale, grazie alla quale riuscirà ad ottenere il diploma come ragioniera.

Così la donna si reca al Paradiso per la scelta della mise da indossare e Clelia si offrirà subito di darle una mano.

Le "Veneri", intanto, noteranno una certa sintonia tra Rocco e Irene e cominceranno a pensare che tra i due possa esserci del tenero.

Marcello, invece, sarà di nuovo alle prese con il perfido Mantovano. Ludovica assisterà alla scena in caffetteria e deciderà di intervenire in prima persona.