Il Paradiso delle Signore non smette di stupire l'affezionato pubblico di Rai 1 con il suo appuntamento pomeridiano con la Milano degli anni '60 e secondo le anticipazioni, la puntata in onda martedì 19 gennaio a casa Conti arriverà una lettera. Marta scriverà a suo marito, mentre Beatrice tenterà di reprimere i suoi sentimenti per Vittorio. Salvatore si scontrerà con suo padre e Gabriella interverrà in aiuto del ragazzo, mentre Rocco riuscirà a trovare una sistemazione per Irene, facendo sorgere diversi sospetti a Maria.

Rocco troverà una nuova sistemazione a Irene, come promesso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 19 gennaio, raccontano che Vittorio e Beatrice vivranno come sempre la loro quotidianità.

La cognata del dottor Conti cercherà in tutti i modi di reprimere i suoi sentimenti nei confronti dell'uomo, ma sarà molto difficile per lei evitare di immaginare una vita accanto a lui, nonostante sia consapevole che Vittorio è già sposato. Più tardi, arriverà una lettera di Marta in cui la donna manifesterà tutti i suoi sentimenti nei confronti di Vittorio, sperando di riuscire a scaldare il cuore di suo marito nonostante la distanza che li separa. La donna racconterà a Vittorio le sue giornate in America, dicendogli che non vede l'ora di riabbracciarlo.

Intanto, Rocco terrà fede alla promessa fatta a Irene e grazie all'aiuto di Don Saverio troverà una nuova sistemazione per la ragazza che potrà finalmente dormire in un posto più comodo del magazzino.

Lo speciale rapporto tra il giovane magazziniere e la Venere non potrà fare a meno di incuriosire Maria che inizierà ad avere sempre più sospetti su loro. 5

Gabriella interverrà nel litigio tra Salvatore e Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 gennaio rivelano che, nella puntata in onda martedì, a casa Amato inizierà a sentirsi tutta la tensione dovuta alla presenza di Giuseppe e i suoi modi spesso prepotenti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'uomo, infatti, continuerà a comportarsi in modo poco rispettoso nei confronti di sua moglie Agnese e Salvatore non riuscirà più a trattenere la sua rabbia. Il ragazzo, arrivato al limite della sopportazione, affronterà suo padre e tra i due scoppierà un forte litigio. La discussione tra padre e figlio sarà così animata che si sentirà anche nell'appartamento accanto in cui abita Gabriella e la ragazza penserà di intervenire.

In supporto di Salvatore arriverà la stilista, che prenderà il suo ex fidanzato e lo porterà con sé in Caffetteria, sperando che gli animi possano calmarsi e ragionare a mente fredda per pensare a un chiarimento. La brutta esperienza vissuta a casa Amato rafforzerà il legame tra i due ex fidanzati che si sentiranno sempre più vicini.