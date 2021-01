Al Paradiso delle signore le sorprese e le emozioni non mancano mai e per la puntata di giovedì, 21 gennaio, nascerà la squadra ciclistica del grande magazzino. Secondo le anticipazioni, Gabriella racconterà a Laura del bacio tra lei e Salvatore, mentre Clelia comunicherà a Luciano di essere incinta. Adelaide metterà in guardia Umberto su Arturo Bergamini, mentre Vittorio confiderà a Beatrice di non poter avere figli da Marta. Infine, Rocco parlerà con Armando dei problemi familiari degli Amato e il capomagazziniere parlerà con Salvatore per convincerlo a tornare a casa dai suoi genitori.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 21 gennaio, raccontano che al grande magazzino di Vittorio di sarà entusiasmo per la squadra ciclistica. Una foto di gruppo segnerà la nascita ufficiale del team "Paradiso" e tutti saranno molto soddisfatti del traguardo raggiunto dopo settimane di lavoro. Intanto, Gabriella si sentirà molto confusa dopo il bacio con Salvatore e penserà di parlare a Laura della serata trascorsa con il suo ex fidanzato. Intanto, a villa Guarnieri ci sarà sempre più preoccupazione da parte di Adelaide a causa di Arturo Bergamini e l'affare in corso con suo cognato. La Contessa parlerà con Umberto per metterlo in guardia, considerando l'eccessiva invadenza del padre di Cosimo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 gennaio rivelano che, nella puntata che andrà in onda giovedì, ci sarà una bellissima notizia per Luciano. Il ragioniere potrà finalmente rasserenarsi per il ritorno di Clelia e la donna gli comunicherà anche di aspettare un bambino da lui.

Il malore di giorni prima, quindi, era dovuto alla gravidanza e i due innamorati potranno mettere da parte le preoccupazioni per far spazio alla felicità del momento.

Vittorio si confiderà con sua cognata sulla sterilità di Marta

Rocco avrà modo di parlare con Armando e spiegargli che la sera precedente Salvatore ha dormito alla Caffetteria, pur di non tornare a casa da suo padre dopo il pesante litigio in famiglia.

Il capomagazziniere sarà molto preoccupato per la situazione familiare degli Amato e proverà a convincere Salvatore a tornare a casa e riconciliarsi con Giuseppe. In questo modo il giovane potrebbe stare accanto ad Agnese, in un periodo molto difficile per lei.

Tra Vittorio Conti e Beatrice la complicità ormai sembrerà crescere ogni giorno di più e l'imprenditore si confiderà con sua cognata, rivelandole che non potrà mai avere figli da sua moglie Marta.