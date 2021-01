Il Paradiso delle Signore 5 tornerà a far compagnia agli italiani lunedì 11 gennaio. Salvatore non mollerà Gabriella nonostante sia Marcello che Laura cercheranno in tutti i modi di farlo ragionare a lasciarsi il passato e la relazione alle spalle. Anche la donna sembrerà essere convinta di voler tagliare con il passato e pensare al suo futuro e ai preparativi delle sue nozze con Bergamini. Beatrice si dedicherà alla sua prima giornata di lavoro al grande magazzino. Durante l'episodio Adelaide verrà a conoscenza di un segreto molto importante che la destabilizzerà parecchio. Il doppio gioco messo in atto da Umberto, nei confronti di Arturo, invece verrà subito smascherato dal padre di Cosimo.

Salvatore non molla Gabriella

Il piccolo Amato, dopo aver visto la lettera che lui stesso aveva realizzato per Gabriella, non farà altro che tormentarsi. Il giovane sarà sempre più convinto che se la madre non avesse impedito che la missiva arrivasse nelle mani di Gabriella, tra loro il rapporto sarebbe sfociato in qualcosa di più: Rossi non si sarebbe allontana da lui e non avrebbe iniziato a frequentare Cosimo. Secondo Salvo infatti Agnese ha letteralmente stravolto il futuro della coppia. Nonostante ciò il titolare della Caffetteria non si perderà d'animo e continuerà a lottare per cercare di riconquistare la fiducia della ragazza approfittando di questa situazione per riavvicinarsi a lei come un tempo. Marcello e Laura saranno di parere opposto: vorranno convincerlo a lasciarsi dietro il passato e cercare di dimenticare la donna.

Adelaide riceve una confessione che la preoccupa

Per Beatrice arriverà il momento di affrontare la sua prima giornata di lavoro: Vittorio, come visto nei precedenti episodi, ha offerto alla cognata di diventare la segretaria di Cattaneo al grande magazzino. Allo stesso tempo però la vedova Conti continuerà a frequentare la scuola serale come studentessa per conseguire il diploma di ragioniera.

Nel frattempo Arturo Bergamini non reggerà il doppio gioco messo in atto da Umberto. Guarnieri cercherà di prenderlo in giro ma verrà subito scoperto dal padre di Cosimo. Durante il sessantunesimo episodio, la Contessa Adelaide riceverà una confidenza molto preoccupante, anche se le anticipazioni non chiariscono i dettagli di tale sorprendente vicenda.

Infine Gabriella sembrerà essere abbastanza determinata a guardare avanti e a non pensare alla relazione con Salvatore. Infatti, è chiaro che la ragazza dovrà concentrarsi anima e corpo sui preparativi del suo matrimonio con l'amato Cosimo, ma Salvatore non mollerà il suo ex amore. Non vorrà per niente al mondo rinunciare a lei.