Mercoledì 13 gennaio 2021 andrà in onda la sessantatreesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 e come al solito non mancheranno le sorprese. Da quanto emerge dalle ultimissime anticipazioni, Vittorio, dopo la chiamata della badessa, si recherà in collegio da Serena e porterà a casa la nipote. Gabriella sarà occupata nel disegnare la maglia della squadra di ciclismo del Paradiso ma allo stesso tempo cercherà di allontanare Salvatore che non la lascerà in pace. La stilista farà fatica a tenerlo a bada perché non sarà quello che vuole. Clelia avrà un malore mentre sarà a lavoro e a notarlo sarà Irene che prenderà la decisione di non aiutarla.

Armando sarà preoccupato per il ritorno di Agnese dalla Sicilia. Vittorio e Beatrice invece saranno uniti più che mai e si comporteranno come una famiglia.

Vittorio va a prendere Serena in collegio

Nel corso dell'episodio di mercoledì Vittorio, dopo aver ricevuto la chiamata da parte della madre superiora del collegio di Serena, non potrà sopportare l'idea che la nipote stia male. La figlia di Beatrice la sera prima ha pianto al telefono quando parlava con la madre, per tale ragione il dottor Conti si recherà in collegio e la preleverà. Intanto al Paradiso susciterà entusiasmo la nuova squadra ciclistica fondata da Ferraris. Rocco infatti sarà pieno di energie e pronto per iniziare questa nuova avventura. Gabriella a tal proposito si metterà subito al lavoro per realizzare gli schizzi per la maglia della squadra del Paradiso delle Signore.

Gabriella prova ad allontanare Salvatore

Oltre ad essere occupata nella realizzazione delle magliette, la giovane Rossi dovrà anche tenere a bada Salvatore. Il giovane Amato infatti, dopo aver appreso della lettera, non la mollerà un secondo. D'altra parte però la stilista cercherà di allontanarlo ma sarà più forte di lei: sarà molto faticoso per la donna non pensare al suo ex fidanzato.

Intanto il signor Ferraris confiderà a Luciano una preoccupazione che lo turberà da tempo. Si tratterà del ritorno di Agnese e del marito Giuseppe dalla Sicilia. Molto probabilmente Armando temerà di non avere più scelta con la sarta e sarà sempre più convinto che la storia con lei arriverà a capolinea. Durante l'episodio 63 Clelia si sentirà bene mentre si troverà nel magazzino del Paradiso.

La capocommessa avrà un mancamento sotto gli occhi di Irene che, come ogni sera, preparerà il suo lettino per dormire. La Cipriani però non andrà in soccorso alla Calligaris in quanto temerà di essere scoperta. Vittorio infine dovrà preparare i bagagli per affrontare un viaggio di lavoro e Beatrice, come una mogliettina, si offrirà volontaria per preparare il bagaglio del cognato. I due si comporteranno sempre di più come una vera e propria famiglia.