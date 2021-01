Lunedì 18 gennaio 2021 milioni di telespettatori potranno assistere a una nuovissima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni preannunciano che nel primo episodio settimanale, al centro dell'attenzione ci sarà la signora Amato che continuerà ad essere tormentata da Giuseppe. Salvatore non potrà più sopportare la prepotenza del padre sopratutto dopo aver saputo che Agnese non vorrà più andare al lavoro al Paradiso. Intanto crescerà sempre di più l'intesa tra la Cipriani e il giovane Rocco anche se Maria, curiosa del loro rapporto, cercherà in ogni modo di ostacolarli. La signora Amato sarà molto triste e giù di morale così Salvo e Gabriella cercheranno di sollevarla prendendosi cura di lei.

Intanto la giovane Rossi si sentirà trascurata da Cosimo e si riavvicinerà al suo ex fidanzato.

Agnese decide di non recarsi al lavoro al Paradiso

Nel corso della sessantaseiesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 Agnese si sentirà sempre peggio a fianco di Giuseppe. Quest'ultimo non farà altro che attaccarla, minacciarla e urlarle contro. La donna sarà molto impaurita dalle parole del marito e alla fine cederà quando Giuseppe intimidirà di non recarsi più al lavoro. Salvatore assisterà a queste scene e si lascerà andare alla rabbia. La decisione di Agnese scatenerà una rabbia incontrollabile nel giovane Amato che dirà chiaramente di non tollererà più la prepotenza del padre e che non sarà più disposto a continuare in questo modo. Giuseppe avrà la dimostrazione di aver completamente ribaltato gli equilibri e la serenità all'interno della famiglia.

La signora Amato di renderà conto che, nonostante la lunga assenza del marito, non sarà cambiato nulla ma allo stesso tempo non avrà la forza sia mentale che fisica per reagire ai suoi soprusi. Irene e Rocco intanto saranno sempre più uniti e anche se il rientro di Maria a Milano potrebbe ribaltare la situazione.

Beatrice e Vittorio decidono di non pensare più ai nostalgici ricordi

Durante l'episodio di lunedì 18/01 Salvatore e Gabriella, dopo quanto accaduto con Giuseppe, noteranno lo stato d'animo fragile e triste di Agnese e decideranno di prendersi cura di lei. La stilista in quel momento si sentirà parecchio trascurata da Cosimo e deciderà pertanto di avvicinarsi nuovamente al Salvatore.

Nel frattempo Beatrice farà di tutto per cercare di non innamorarsi nuovamente di Vittorio e farà di tutto per evitarlo anche se sarà molto difficile per lei. La donna gli chiederà di non pensare né di parlare più a che era accaduto in passato tra di loro. Per tale ragione non ripenseranno a quando erano giovani e si amavano molto e che la vita li ha separati.