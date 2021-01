Prosegue su Rai 1 la programmazione della serie tv "Il Paradiso delle Signore", in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55.

In base alle anticipazioni televisive da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, Agnese tornerà dalla Sicilia con Giuseppe e lascerà Armando. Inoltre Arturo Bergamini ricatterà Guarnieri in merito alla fine di Ravasi e Adelaide gli consiglierà di non mettersi contro di lui.

Adelaide preoccupata per le scelte di Umberto

Nella puntata di "Un Paradiso delle signore" di lunedì 11 gennaio, Salvatore sarà sempre più convinto del fatto che se Gabriella avesse avuto la lettera scritta diverso tempo prima, le cose con lei sarebbero andate diversamente.

Marcello e Laura cercheranno di fargli capire che invece la realtà è ben diversa. Beatrice intanto inizierà il suo lavoro come segretaria di Luciano al Paradiso. In tutto questo il piano di Umberto sarà scoperto da Arturo Bergamini e Adelaide sarà sempre più preoccupata.

Nell'episodio di martedì 12 gennaio, Gabriella tornerà in possesso della lettera e ripenserà al legame passato con Salvo. Inoltre la donna dirà la sua prima bugia a Cosimo. Il signor Bergamini, dopo il litigio avuto con Guarnieri in merito all'affare che era in procinto di perfezionare con lui, avvierà delle indagini sulla fine che ha fatto Ravasi e Ludovica gli darà un'informazione che potrebbe essere importante. Nel frattempo Pietro, Armando e Rocco saranno contenti di far parte di una squadra di ciclismo del Paradiso.

Inoltre a casa Conti giungerà una telefonata da parte della Madre superiore che riguarderà Serena e che metterà la famiglia in allarme.

Salvatore pensa ancora a Gabriella

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 13 gennaio, Vittorio deciderà di prendere Serena in collegio. Gabriella lavorerà in sartoria alla maglia che sarà indossata dai ciclisti e nello stesso tempo terrà lontana da sé l'Amato.

Intanto Armando racconterà a Luciano le sue ansie in merito al ritorno di Agnese dalla Sicilia, mentre Clelia avrà uno svenimento al Paradiso, proprio mentre Irene si starà organizzando per la notte. La ragazza però non interverrà in suo aiuto, per evitare di essere scoperta.

Nella puntata di giovedì 14 gennaio, Gabriella dirà a Salvatore di dimenticarla, mentre Luciano sarà preoccupato per Clelia e vorrà che un medico visiti la ragazza.

Nel frattempo Marcello persuaderà Salvo a chiudere con il passato, ma il giovane Amato continuerà a pensare alla sua ex e chiederà dei consigli a Laura. Inoltre Rocco aiuterà Irene a trovare una casa.

Salvatore si confronta con Agnese sulla lettera non arrivata a Gabriella

In base alle trame di venerdì 15 gennaio, Giuseppe inizierà a essere sempre più presente nella vita di Agnese, mentre Salvatore si confronterà con la madre in merito alla lettera non arrivata a Gabriella. Intanto Bergamini ricatterà Guarnieri in merito alla questione Ravasi e Adelaide suggerirà al cognato di non mettersi contro di lui. Infine Agnese lascerà Armando, mentre Cosimo chiederà a Federico di aiutarlo nel promuovere l'immagine della ditta Palmieri.