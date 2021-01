Prosegue su Rai 1 la programmazione della serie tv Italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio previsto alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio, Salvatore litigherà con Giuseppe e Gabriella interverrà facendo andare via da casa il ragazzo. In caffetteria i due ragazzi si baceranno. Inoltre Vittorio riceverà una lettera di Marta, ma avrà difficoltà a rispondere per la vicinanza di Beatrice. Clelia scoprirà di essere incinta e, dopo aver inizialmente esitato, lo comunicherà a Luciano.

Salvatore e Gabriella si baciano

Nelle puntate di "Il Paradiso delle signore" dal 19 al 22 gennaio, Agnese si troverà ad essere sempre più sottomessa alle volontà di Giuseppe e inizierà a non presentarsi più a lavoro. Però Salvatore non sarà contento di tutto questo e si prenderà cura della madre. Intanto tra Rocco e Irene l'affinità crescerà molto, ma il ritorno di Maria dalla Sicilia porterà nel ragazzo molta confusione. Invece Beatrice proverà a stare lontano da Vittorio, per evitare che possa innamorarsi di nuovo ed entrambi concorderanno nel non ripensare al passato.

Vittorio riceva una lettera da Marta

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 gennaio, Beatrice nonostante tutti i buoni propositi continuerà a pensare ad un futuro con il Conti.

Rocco, grazie al supporto di Don Saverio, riuscirà a trovare una sistemazione dignitosa a Irene, con Maria che sarà molto sospettosa. Intanto Vittorio riceverà una lettera da Marta, in cui la moglie scriverà della voglia di riabbracciarlo al più presto. Inoltre ci sarà un furioso litigio tra Salvatore e il padre in merito ad Agnese, ma interverrà prontamente Gabriella che porterà l'Amato in caffetteria.

Giunti sul posto i due si baceranno con passione.

Gli spoiler ci indicano anche come Salvatore nasconderà a Marcello di aver baciato Gabriella e gli dirà solo di aver passato la notte in caffetteria a causa di un alterco con il padre. La Bergamini invece eviterà di incontrare Cosimo. Intanto grazie a Rocco, Irene farà pace con il padre e Maria si renderà conto che non esisterà alcuna relazione tra i due.

In tutto questo Clelia si recherà a ritirare le analisi, ma non darà notizie per qualche ora e Luciano si preoccuperà.

Beatrice scopre che Marta non può avere figli

Nelle puntate da martedì 19 a venerdì 22 gennaio, Gabriella svelerà a Laura che si è baciata con Salvo. Adelaide metterà nuovamente in guardia Umberto dal fidarsi di Arturo Bergamini perché teme l'ingerenza dell'uomo nelle questioni familiari. Armando invece verrà a sapere da Rocco del rapporto compromesso tra Salvo e Giuseppe. Il capo magazziniere allora parlerà con il giovane Amato per farlo ragionare. Nel frattempo Beatrice apprenderà dell'infertilità di Marta e che pertanto Vittorio non potrà mai avere figli da lei. Infine Clelia racconterà a Luciano che è incinta, mentre prenderà forma la formazione ciclistica del Paradiso.