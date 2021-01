Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, Umberto dopo la morte di Arturo cambierà i termini dell'accordo sottoscritto con il defunto Arturo, mentre Cosimo chiederà aiuto a Conti che però non si rivelerà risolutore. Grazie all'intervento Federico, però Guarnieri mollerà la presa sul giovane Bergamini.

Silvia ringrazia Luciano di averla aiutata a chiarire con Federico

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 25 gennaio, Gabriella starà vicina a Cosimo, dopo essersi baciata con Salvatore.

Il giovane Bergamini dopo la morte del padre si troverà a doversi occupare degli affari di famiglia e a portare a termine l'accordo con Umberto. Intanto Beatrice vedrà una scena in sartoria tra Agnese e Giuseppe e comprenderà, che la donna è sottomessa al marito. Inoltre Irene proporrà un appuntamento serale al magazzino a Rocco, ma il ragazzo non si presenterà in quanto Maria ha organizzato una cena a sorpresa a casa Amato con tutti i membri della squadra ciclistica per festeggiare la vittoria.

Nell'episodio di martedì 26 gennaio, Clelia e Luciano saranno sempre più uniti, ma non si renderanno conto che qualcuno li sta spiando. Federico quando apprenderà la notizia della gravidanza di Clelia sarà contento per il padre e lascerà la casa per andare a chiarirsi con la madre Silvia.

La donna andrà da Luciano per ringraziarlo di averla aiutata a recuperare il rapporto con il figlio, intanto quando uscirà dal Paradiso assisterà ad un mancamento di Clelia. In tutto questo Gabriella confesserà a Laura di aver baciato Salvo la sera in cui è morto Arturo Bergamini.

Vittorio offre un lavoro a Giuseppe Amato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 gennaio, Rocco capirà che Irene aveva preparato una serata romantica per loro due, ma lei negherà.

Intanto Beatrice illustrerà a Vittorio il suo piano per far tornare Agnese a lavorare in sartoria, mentre Clelia sarà preoccupata di come potrà reagire Silvia alla notizia della sua gravidanza. Conti convocherà al Paradiso i coniugi Amato e proporrà a Giuseppe un impiego, ma la reazione di quest'ultimo sarà brusca. In tutto questo inizieranno a trapelare delle notizie riguardanti la maternità di Clelia, così Silvia e la zia Ernesta saranno preoccupate.

Nella puntata di giovedì 28 gennaio, Gabriella e Cosimo ragioneranno all'idea di rendere pubblica la data delle nozze. Umberto approfitterà della morte di Bergamini e modificherà nel contratto quanto aveva precedentemente stabilito con quest'ultimo, con Cosimo che racconterà tutto a Vittorio nella speranza di poter far ragionare Guarnieri, il quale però si mostrerà refrattario a cambiare idea. Nel frattempo Agnese avrà il coraggio di dire il marito che tornerà a lavorare, mentre Salvo litigherà con il padre, che accetterà l'impiego di portiere notturno. Inoltre Luciano e Clelia annunceranno a Carletto che presto avrà un fratellino o sorellina.

La zia Ernesta consiglia a Silvia di difendere la sua reputazione

Nella puntata di venerdì 29 gennaio, Federico proverà ad aiutare Cosimo nella sua disputa contro Umberto, con quest'ultimo che avrà una reazione che lascerà basita Adelaide.

La zia Ernesta consiglierà a Silvia di difendere la propria reputazione. Intanto Guarnieri si arrenderà con Cosimo e il giovane sarà felice a tal punto che annuncerà l'imminente celebrazione del matrimonio. In questo modo diminuiranno sempre più le speranze di Salvatore di poter tornare con Gabriella.