Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Clelia, la quale sarà fortemente in crisi per le voci che girano in merito alla sua storia con Luciano, al punto da prendere una imporetante decisione. Intanto Salvatore non intende rinunciare a Gabriella mentre Beatrice e Vittorio appariranno sempre più vicini.

Gabriella pronta alle nozze con Cosimo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 febbraio

Nel dettaglio, per Gabriella e Cosimo sta per avvicinarsi il giorno del fatidico matrimonio. Nonostante la morte del padre, Cosimo ha scelto di non rimandare le nozze con la sua amata e così Gabriella si metterà all'opera per ultimare la preparazione del suo abito da sposa.

Eppure, nonostante tutto, Salvatore non intende in alcun modo rassegnarsi all'idea di dover perdere per sempre la sua amata Gabriella, vedendola convolare a nozze con il suo "nemico" Cosimo.

E Salvatore non perderà occasione per ribadire alla stilista del Paradiso il suo concetto: non vuole darsi per vinto e arrendersi così facilmente. Cosa succederà a questo punto? Salvatore potrebbe compiere qualche "passo falso" durante il giorno del matrimonio?

Clelia deciderà di scappare via da Milano

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 in tv, rivelano che Clelia e Luciano resteranno a dir poco senza parole nel momento in cui vedranno che degli sconosciuti hanno attaccato dei fogli sulle porte esterne del grande magazzino.

L'intento è ben preciso: infangare la reputazione del ragioniere e della sua amata capocommessa.

La coppia sospetterà che dietro questo vile atto possa nascondersi lo zampino di Maria Grazia e per tale motivo, Luciano non si farà problemi ad affrontarla in prima persona.

Beatrice e Vittorio sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 febbraio

Sta di fatto che, dopo questa terribile situazione che si è venuta a creare, Clelia maturerà una decisione drastica: vuole scappare via da Milano e abbandonare così la città solo con suo figlio Carlo.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Beatrice e Vittorio: i due si sono promessi di stare lontani l'uno dall'altro e di mantenere così le distanze per evitare che si possa accendere la scintilla della passione.

Tuttavia, mantenere la distanza non sarà per niente facile, complice anche il fatto che i due si ritrovano a lavorare nello stesso posto. Riusciranno a trattenersi?

L'idea di Vittorio per San Valentino: la panchina dell'amore

Nel frattempo, Vittorio sarà impegnato anche con una nuova iniziativa all'interno del Paradiso in vista dell'arrivo di San Valentino.

Il giovane Guarnieri, infatti, deciderà di inaugurare una panchina dell'amore, dove le coppie potranno sedersi per farsi scattare una fotografia in questo giorno speciale. L'idea verrà messa a punto da Vittorio ma poi sarà lui stesso che cambierà i piani.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore al 5 febbraio, infatti, rivelano che Conti deciderà di non utilizzare più la panchina per scattare delle foto bensì per permettere alle coppie di raccontare il loro amore attraverso un registratore. Riuscirà la sua idea ad avere successo tra i clienti del Paradiso? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della seguitissima soap opera di Rai 1 in onda tutti i giorni alle ore 15:55.