Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 gennaio rivelano che Clelia Calligaris scomparirà, facendo preoccupare Luciano, mentre Agnese inizierà a cambiare atteggiamento nei confronti di suo marito Giuseppe, opponendosi al carattere autoritario dell'uomo. A causa della prepotenza del signor Amato, Salvatore si ritroverà a passare la notte fuori casa dopo una brutta lite con suo papà e si confiderà con Marcello, omettendogli però dettagli sul bacio dato all'ex fidanzata Gabriella. Irene invece riuscirà a riallacciare i rapporti con suo padre, grazie all'aiuto di Rocco.

Clelia scompare nella puntata de Il Paradiso delle signore del 20 gennaio

Clelia ha accusato dei malesseri nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, arrivando anche a svenire nel magazzino del negozio. La capocommessa ha iniziato a fare accertamenti per capire la causa dei suoi problemi di salute. Durante la puntata del 20 gennaio, Calligaris si assenterà dal posto di lavoro per andare a ritirare le analisi che le aveva prescritto il dottore, ma scomparirà per troppo tempo. Luciano, non vedendo ritornare la sua fidanzata e non avendo sue notizie, sarà in ansia per la sua sorte.

Agnese si oppone all'autorità di Giuseppe

Il ritorno di Giuseppe dalla Germania ha rotto gli equilibri della famiglia Amato, infatti Agnese ha iniziato a subire i soprusi da parte di suo marito, mostrando insofferenza a causa del carattere autoritario dell'uomo.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 20 gennaio, ci sarà un cambio di rotta nel personaggio interpretato da Antonella Attili. Se fino a questo momento Agnese non aveva fatto nulla per provare a cambiare la situazione ormai insostenibile a casa, la donna inizierà ad opporsi all'autorità di Giuseppe, soprattutto per difendere suo figlio.

Salvatore racconta a Marcello i problemi che ha con suo papà

Salvatore ha trascorso la notte alla Caffetteria e si confiderà con Marcello, raccontandogli di essere arrivato al punto di lasciare casa, per via della brutta lite avuta con suo papà. Amato, sfogandosi con il suo collega, ometterà però alcune novità importanti riguardo la sua vita sentimentale, non rivelando a Barbieri di aver baciato la sua ex fidanzata Gabriella.

Rossi si troverà divisa fra Salvo e Cosimo e arriverà a inventare una scusa per non stare con Bergamini. Rocco invece riuscirà ad aiutare Irene ancora una volta, riuscendo a risolvere i problemi che la Venere ha avuto con suo padre e che l'avevano portata ad allontanarsi dalla sua abitazione. Il Paradiso delle signore il 20 gennaio andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55.