Dopo la pausa per le feste di Natale, Il Segreto torna su Canale 5 da domenica 10 gennaio 2021 per il rash finale della soap opera che ha tenuto compagnia ai telespettatori per oltre dieci anni. Francisca ed Emilia arriveranno a un punto di non ritorno, finendo per compromettere ancora di più lo stato di salute di Raimundo.

Don Filiberto invece, mantenendo fede alla promessa fatta agli Arcangeli, convincerà Tomas a unirsi a loro. Una decisione che porterà a esiti tragici.

Francisca umilia Emilia: anticipazioni Il Segreto 10-15 gennaio

Lo stato di Raimundo sembra davvero irreversibile e le cure di Francisca non fanno altro che deluderla ogni giorno di più.

Nemmeno il ritorno di Emilia sembra aver giovato al povero Ulloa, perso in un altro mondo.

Nelle puntate settimanali de Il Segreto, Francisca non perderà tempo per umiliare Emilia, rinfacciandole colpe di anni fa. Come se non bastasse, anche Isabel getterà ulteriore benzina sul fuoco, inasprendo i dissapori tra le due storiche rivali.

Emilia proverà a chiedere spiegazioni a Francisca in merito alla sua antipatia nei confronti della marchesa, ma non riceverà alcuna risposta. Inoltre, non capirà come mai non voglia combattere per far star meglio Raimundo accettando un ricovero in una clinica specializzata.

Don Filiberto riceve il battesimo dagli Arcangeli

Continuano con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo Don Filiberto messo alle strette dalla pericolosa setta che sta tormentando il paese.

Non potendo fare altrimenti, il religioso si convertirà al loro credo, ricevendo il battesimo.

Alicia non rinuncerà alla sua attività politica sovversiva e ciò non piacerà agli Arcangeli, che già l'avevano avvertita in grande anticipo. La giovane verrà così aggredita e a salvarle la vita sarà Tomas. Mauricio si preoccuperà alquanto, notando che a Puente Viejo la situazione è fuori controllo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Tomas vicino alla setta: anticipazioni e trame Il Segreto dal 10 al 15 gennaio

Gli Arcangeli non lasceranno in pace Don Filiberto nemmeno quando si sarà unito a loro. Il capo gli chiederà infatti di reperire nuovi e importanti adepti.

Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, il prete cercherà di convincere Tomas a unirsi alla setta. Il giovane mostrerà titubanza, ma anche una certa curiosità.

Infine, Rosa e Adolfo rientreranno in paese in anticipo dopo la loro luna di miele, in realtà un peso per il giovane sposo. La presenza di Marta manderà su tutte le furie la sorella, desiderosa di liberarsi di lei il più presto possibile.

Nelle prossime puntate della soap, un repentino peggioramento dello stato mentale di Rosa costringerà Ignacio a prendere una decisione drastica.