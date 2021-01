Si avvicina la messa in onda del gran finale de Il Segreto, la soap opera che narra le tormentate vicende di donna Francisca e degli altri abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre raccontano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi, molti dei quali avranno a che fare proprio con la perfida matrona del paese e il suo amato Raimundo. I due, infatti, usciranno di scena e lo faranno in un modo a dir poco tragico che sconvolgerà gli spettatori-fan che in questi anni si sono appassionati alle loro tormentate avventure.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Francisca e Raimundo muoiono

Nel dettaglio, quando Don Filiberto scoprirà tutta la verità su Donna Francisca Montenegro e sul fatto che ci sia lei a capo della setta degli Arcangeli, che per anni ha seminato odio e terrore in paese, non ci penserà su due volte ad attuare un vero e proprio piano criminale che metterà a rischio la vita di molti degli abitanti del paese.

Le anticipazioni spagnole delle puntate finali de Il Segreto, infatti, raccontano che Don Filiberto nutrirà il se il suo desiderio di vendetta e provocherà una terribile esplosione che avrà delle gravi conseguenze in paese.

Molti degli abitanti di Puente Viejo, infatti, non riusciranno ad uscirne vivi dal piano criminale attuato dal parroco e tra questi ci saranno anche Raimundo e Donna Francisca. Per la signora del paese, quindi, ci sarà un addio a dir poco nefasto e tragico: morta per mano del parroco che credeva fosse suo alleato e invece si rivelerà un nemico giurato.

Nel flashback finale de Il Segreto 'ritornano' Pepa e Tristan: le anticipazioni spagnole

E così Francisca e Raimundo moriranno insieme, accomunati da questo stesso tragico destino che li porterà via per sempre.

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che subito dopo la terribile esplosione, ormai in punto di morte, Francisca Montenegro ripercorrerà le fasi salienti della sua vita.

Ci sarà un flashback durante il quale "torneranno" in scena coloro che nel corso di questi anni hanno contribuito agli intrighi di Puente Viejo. Tra questi ci saranno anche Pepa e Tristan, la coppia indimenticata della prima stagione de Il Segreto, ostacolata fino alla fine proprio dalla perfida donna Francisca.

Arriva il finale di sempre de Il Segreto: la soap chiude i battenti

Un ricordo, quello di Pepa e Tristan che non ha mai abbandonato del tutto i fan della soap opera trasmessa su Canale 5: fino alla fine, infatti, in tanti hanno sperato in un loro possibile ritorno che però non c'è mai stato.

E adesso, è giunto il momento di far calare il sipario su Il Segreto: a breve, infatti, il gran finale sarà trasmesso anche in Italia, dopodiché si spegneranno per sempre i riflettori sugli abitanti di Puente Viejo.