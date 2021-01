Brutta notizia per i fan de Il Segreto. Mediaset ha rivoluzionato il palinsesto pomeridiano di Canale 5, mettendo nella fascia oraria generalmente occupata dai protagonisti di Puente Viejo, la Serie TV DayDreamer. Il segreto quindi, andrà in onda solo la domenica pomeriggio con una puntata della durata di un'ora circa.

DayDreamer al posto de Il segreto a partire da oggi 25 gennaio

A partire dal 25 gennaio, Il segreto non va più in onda nella fascia pomeridiana delle 16:40. La soap tv iberica verrà sostituta da Daydreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonista Can Yaman che tornerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì.

Una decisione che Mediaset ha preso nelle ultime ore, forse per correre ai ripari visto il calo di ascolti delle due soap riscontrate nell'ultimo periodo. Il segreto infatti, dopo la lunga pausa estiva non è più riuscita a conquistare soddisfacenti dati di ascolto. Stessa cosa per DayDreamer, che non ha superato la prova della prima serata.

Il segreto in onda solo la domenica pomeriggio

A partire dalle 16:40 su Canale 5, i telespettatori vedranno dunque un episodio inedito di DayDreamer. Alle 17:15 poi, la linea passerà a Barbara d'Urso con Pomeriggio 5. Per quanto riguarda Beautiful e Una vita, queste non subiranno variazioni nella programmazione. I fan de Il segreto, orfani della loro soap preferita durante la settimana, potranno tornare a seguire le vicende di Puente Viejo domenica 31 gennaio.

La nuova programmazione di Mediaset prevede infatti solo un appuntamento settimanale per Il segreto, la domenica appunto, a partire dalle 14:20 sino alle 15:25 circa. In questo modo il gran finale di stagione, inizialmente previsto per il prossimo febbraio, slitterà di qualche mese. Le puntate conclusive della soap dovrebbero quindi andare in onda a fine primavera-inizio estate.

Il segreto, anticipazioni domenica 31 gennaio

Preso atto che Il segreto andrà in onda solo di domenica, di seguito si riportano le anticipazioni sul prossimo appuntamento del 31 gennaio. A Puente Viejo, Emilia continuerà nel suo piano contro donna Francisca e vorrà far ricoverare Raimundo in una clinica specializzata. Ulloa chiederà aiuto al figlio Matias per attuare il piano.

Tra Marta e Rosa la tensione sarà alle stelle, mentre si scoprirà che Alicia si sarà salvata dal terribile attentato avvenuto a La Puebla. La ragazza farà ritorno a Puente Viejo. Gli Arcangeli rivendicheranno l'attentato, per questo motivo molti candidati repubblicani decideranno di ritirarsi dalla corsa a Sindaco. Alicia invece, non farà nessun passo indietro, sempre più decisa a difendere i suoi ideali.