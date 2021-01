Kevinc Prince Boateng e Melissa Satta hanno deciso di intraprendere due strade differenti. La modella sarda tramite un post pubblicato su Instagram aveva speso delle dolci parole per l'ormai ex marito. Lo stesso scatto era stato ricondiviso dal calciatore del Monza. Come riportato da Gabriele Parpiglia, la rottura che era sembrata pacifica potrebbe nascondere ben altro. Lo sportivo infatti, avrebbe deciso di rimuovere dal proprio account tutte le foto in cui compariva l'ex moglie.

La segnalazione del giornalista

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta si erano lasciati tempo fa. In un secondo momento, però, avevano deciso di darsi una seconda chance per il bene del primogenito.

La scorsa estate Gabriele Parpiglia aveva parlato di una nuova crisi che, però, era stata smentita dai due coniugi.

L'ex velina di Striscia la Notizia su Instagram aveva postato uno scatto con il marito in cui certificava che le cose andavano a gonfie vele. Lo scorso 21 dicembre, però, Satta tramite una nuova foto in cui compariva Boateng aveva annunciato la rottura. La showgirl sarda aveva ringraziato l'ex marito per averla resa mamma. Inoltre, la diretta interessata aveva riferito di essere sempre disponibile per lo sportivo qualora ne avesse avuto bisogno. Le parole della Satta avevano lasciato sperare in una chiusura pacifica.

A quanto pare le cose tra i due non starebbero affatto così oppure nell'ultimo periodo potrebbe essere accaduto qualcosa tra i due ex coniugi.

Gabriele Parpiglia ha segnalato che spulciando il profilo Instagram di Kevin Prince Boateng sono sparite tutte le foto dell'ex moglie. Il calciatore aveva ricondiviso il post in cui Melissa aveva annunciato la fine del matrimonio in maniera definitiva. Oggi, quel post risulta essere introvabile sull'account di Boateng. Per trovare uno scatto in cui i due ex coniugi compaiono insieme, bisogna scorrere fino ad agosto.

A questo punto il giornalista si è chiesto cosa possa essere accaduto tra i due ex coniugi.

Satta ironizza sull'addio con Boateng

Sabato 16 gennaio Melissa Satta è stata ospite del programma targato Rai "Affari Tuoi-Viva gli sposi" condotto da Carlo Conti. Dal momento che il talk mette in palio dei soldi per aiutare una futura coppia di sposi, la showgirl aveva ironizzato sulla sua presenza: "Grazie Carlo per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto".

Ma non solo, durante il gioco Melissa Satta aveva tirato nuovamente in ballo l'ex marito: "Conoscevo un calciatore della Fiorentina, ma non ha portato tanta fortuna". L'ironia della showgirl sarda sulla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng aveva divertito anche il conduttore toscano, tanto che era scoppiato a ridere.