La Porta Rossa 3 si farà, parola di Lino Guanciale, ora impegnato nella fortunata Serie TV Il Commissario Ricciardi su Rai 1. L'attore torna a vestire i panni dell'enigmatico commissario Cagliostro e a districarsi tra sogno e realtà parallele.

Atmosfere che ricordano molto quelle buie e surreali de Il Commissario Ricciardi, uomo sfuggente ma dall'animo complesso e tormentato rimasto intrappolato dalla sua maledizione, un dono ma anche un fardello che lo accompagna nelle sue indagini e non solo.

La Porta Rossa 3 sta per arrivare su Rai 1

La Porta Rossa è stata una delle serie tv più amate dai telespettatori Rai, vuoi per la trama non proprio canonica, vuoi per il personaggio decisamente curioso del commissario Cagliostro e, perché no, per il fascino di Lino Guanciale, apprezzato come attore e come uomo.

Un mix che ha fatto de La Porta Rossa una serie di grandissimo successo. Due stagioni ricche di pathos e atmosfera, capaci di non far scollare neanche per un attimo gli occhi dallo schermo. Secondo quanto dichiarato da Lino Guanciale la terza stagione sta per arrivare sulla Rai.

Il protagonista indiscusso sarà ancora lui, il tormentato commissario Cagliostro interpretato da Lino Guanciale. L'attore non ha mai fatto mistero di essere molto affezionato a questa serie Tv, capace di offrire tantissimi spunti narrativi.

Trame e storie che ricordano, per certi versi, le cupe atmosfere della Napoli degli anni '20 de Il Commissario Ricciardi, che ha esordito su Rai 1 - e con ascolti decisamente promettenti - nella prima serata di lunedì 25 gennaio.

Mistero e paranormale il filo conduttore

Lino Guanciale si troverà ancora a indagare su casi complessi e a essere intrappolato in una sorta di realtà parallele, dove il limite tra illusione e realtà è davvero labile.

Alla luce delle passate stagioni, ci si aspetta che il commissario Cagliostro trovi anche un po' di pace nella sua vita personale e amorosa, che non sembra mai arrivare per la sua complicata situazione.

Lino Guanciale torna su Rai 1 con La Porta Rossa 3

Le riprese della serie tv si faranno, ma ancora non si sa in quale periodo dell'anno. Molto dipenderà dalla situazione pandemica del nostro Paese e dalle normative in vigore.

Lino Guanciale non ha però lasciato spazio a dubbi: ''Stiamo cercando di trovare la collocazione giusta''. Dunque, la terza serie de La Porta Rossa sembra essere confermata.

Pare che le riprese della serie tv potrebbero iniziare nel corso dell'estate 2021, anche se non ci sono ancora risposte in merito. L'attesa è tanta, ma i fan della serie tv non aspettavano altro.