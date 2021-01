Negli anni diversi attori si sono avvicendati a Un posto al sole, con alterne fortune. Ha fatto discutere in questi giorni l'addio di Nina Soldano, ma lei è solo l'ultima di una lunga lista. Alcuni di essi, dopo aver lasciato la soap, sono ritornati, altri invece, dopo il loro addio, hanno avuto carriere sfolgoranti. Infine ci sono quelli di cui non si parla più. Attori che, per motivi più o meno dipendenti dalla loro volontà, sono finiti nel dimenticatoio. In questo articolo verrà approfondita la storia di un protagonista che ha visto il culmine della sua carriera tra il 1999 e il 2004, quando ha vestito i panni del cameriere Lino ad Un posto al sole prima di essere dimenticato.

Chi guarda la soap da poco non potrà mai ricordarsi di questo personaggio, ma i fan che seguono dalla primissima puntata avranno ancora impresso nelle loro menti quel simpatico barista che lavorava al Vulcano.

Un posto al sole, il triste post di Vittorio Ciorcalo

Vittorio Ciorcalo, in questi giorni, ha affidato a un breve post sul suo profilo Facebook un amaro sfogo contro la produzione di Un posto al sole. L'attore parte ringraziando in modo sarcastico la soap opera partenopea, con queste parole: "grazie Un posto al sole per avermi completamente ignorato". L'attore si riferisce al fatto che lui in tanti anni non sia mai stato menzionato, ma poi ha continuato con toni più malinconici: "Nel mio piccolo sono stato un attore storico creandomi da solo il personaggio di Lino Viscovo, che ha contribuito al successo di Upas.

Ma evidentemente per la produzione Rai io non sono esistito".

Lino, il cameriere dimenticato del Vulcano

Fare il cameriere del Vulcano risulta quasi un passaggio obbligato che permette poi di elevarsi a ruoli di maggiore rilevanza. Basti pensare che protagonisti di spicco come Niko (Luca Turco) e Marina (Nina Soldano) sono partiti proprio da lì. Purtroppo però per Vittorio Ciorcalo le cose non andarono esattamente così.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Va detto che Lino Viscovo non era un semplice cameriere, in quel periodo a lui veniva affidata parte della linea comica della soap. La sua caratteristica principale era quella di essere particolarmente sfortunato e risultano memorabili i suoi duetti con il decano di Un posto al sole Patrizio Rispo nei panni di Raffaele Giordano. Purtroppo però questa storia non ha un lieto fine e, dopo avere ricoperto quel ruolo dal 1999 al 2004, non ci fu per lui nessuna promozione in campo, ma anzi arrivò il suo addio definitivo.

Dopo essersi fidanzato, il suo personaggio decise di dire addio al Vulcano e continuare la sua attività di cameriere sulle navi da crociera. L'attore lasciò così Un posto al sole e, fino ad oggi, è rimasto relegato nel dimenticatoio.