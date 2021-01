A marzo, su Canale 5, è prevista una nuova edizione de L'Isola dei Famosi, la prima in onda su Mediaset che non vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi. Come già annunciato dalla stessa emittente, il reality vedrà come conduttrice Ilary Blasi, negli anni apprezzata per il suo stile di conduzione con il quale ha traghettato alcune scorse edizioni del Grande Fratello Vip. Nonostante manchino ancora circa due mesi, la macchina della produzione del programma è già in moto per individuare coloro che dovranno vestire i panni di inviato e opinionista. Diversi i nomi che circolano in queste ore, nessuno ancora confermato ufficialmente.

Tra i possibili inviati anche Tommaso Zorzi

Per quanto riguarda il ruolo di inviato, ovvero colui che dovrà guidare il programma direttamente dall'Honduras, in lizza vi sono, al momento, ben quattro nomi. Come riporta solamente Tv Blog per ora, il primo fra questi è quello di Tommaso Zorzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Zorzi, in questi mesi da inquilino, ha raccolto molto successo di pubblico e non solo, tanto da aver ottenuto in diretta anche i complimenti da Maria De Filippi. Tale scelta, però, è destinata a rimanere solo una suggestione: il concorrente del Gf, infatti, non fa parte dell'entourage del team della Blasi e, inoltre, è una scoperta di Alfonso Signorini, che secondo le indiscrezioni lo vorrebbe nelle vesti di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello.

Un altro nome fatto per fare l'inviato è quello di Can Yaman, amato attore della serie Mediaset Daydreamer. Anche lui, però, sembra destinato a rimanere solo una suggestione: secondo le indiscrezioni, infatti, avrebbe chiesto alla produzione un cachet molto alto, che sarebbe stato rifiutato.

Alessandra Mussolini e Francesca Barra tra le papabili opinioniste

I due nomi più probabili per ricoprire il ruolo di inviato sono quelli di Aurora Ramazzotti e Alvin. Per la prima sarebbe un debutto assoluto in questa veste: negli scorsi anni ha guidato la striscia quotidiana di X Factor, mentre in questi mesi è occupata come inviata del programma di Tv8 Ogni Mattina.

Alvin, invece, può fare affidamento sulla grande amicizia con Ilary, oltre che su un'esperienza ampia come inviato del reality: ruolo, questo, che ha già ricoperto tale ruolo in 3 occasioni.

Un po' più complicata, invece, è la scelta per il ruolo di opinionista in studio. Nell'ultima edizione, tale ruolo venne coperto da Alda D'Eusanio e Alba Parietti, che non dovrebbero, però, far parte della nuova edizione. Il primo nome possibile per la loro sostituzione, secondo quanto riportano le indiscrezioni, è quello di Alessandra Mussolini, rinata con la partecipazione a Ballando con le Stelle. Anche essa, però, avrebbe richiesto un cachet giudicato troppo elevato, e per questo la trattativa potrebbe naufragare. Altro nome tra i candidati opinionisti è quello di Francesca Barra, giornalista e già opinionista nel programma di Chiambretti Cr4.