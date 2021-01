Mina Settembre, la nuova fiction di Rai 1 torna per la seconda puntata eccezionalmente di lunedì e secondo le anticipazioni, il 18 gennaio, la protagonista si impegnerà come sempre ad aiutare gli altri, trascurando i suoi problemi. Nei nuovi episodi in onda, l'assistente sociale metterà da parte l'imbarazzo del suo incontro con Domenico per occuparsi di un nuovo caso che riguarderà un ragazzo molto talentuoso nella musica. Un altro lavoro da portare avanti per Mina Settembre avrà un coinvolgimento sentimentale perché riguarderà il figlio di una sua cara amica che potrebbe finire in una situazione più grande di lui.

Seconda puntata di Mina Settembre: altri due casi da risolvere per l'assistente sociale

Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre, in onda lunedì 18 gennaio, raccontano che l'assistente sociale interpretata da Serena Rossi dovrà affrontare altri due casi difficili. Il primo dei due episodi che saranno trasmessi, "Il pappice e la noce", vedrà la protagonista abbastanza imbarazzata dopo la magnifica serata di Capodanno trascorsa con Domenico (Giuseppe Zeno). Quando i due si incontreranno in studio al consultorio, tuttavia, decideranno di mettere da parte i coinvolgimenti sentimentali per concentrarsi sul lavoro. Mina Settembre sarà chiamata da un docente a risolvere un caso che riguarda Thomas, un ragazzo di sedici anni dotato di uno spiccato talento musicale.

Il giovane rischierà di trovarsi seriamente in pericolo a causa di amicizie poco raccomandabili. L'assistente sociale concentrerà tutto il suo impegno per evitare che il ragazzo si faccia coinvolgere dal suo brutto giro e aiutarlo a riprendere in mano la sua vita.

I sentimenti coinvolgeranno Mina anche sul lavoro: arriva il caso di Gianluca

Le anticipazioni di Mina Settembre rivelano che nella seconda puntata del 18 gennaio, la protagonista si troverà di fronte a un caso particolarmente delicato.

Nel secondo episodio intitolato "Ansia da prestazione", Mina dovrà occuparsi del figlio di una sua carissima amica, Irene, che conosce sin da quando era un bambino. La madre del ragazzo che per la protagonista è una sorta di nipote, chiederà aiuto perché Gianluca sembrerà troppo coinvolto in una storia d'amore con una ragazza molto più grande di lui che potrebbe portarlo sulla cattiva strada.

Per Mina Settembre, abituata a mettere da parte i sentimenti per fare spazio al lavoro, questa volta sarà complicato non lasciarsi coinvolgere dalla sua vita privata.

La nuova serie televisiva con Giuseppe Zeno e Serena Rossi è composta da sei puntate e andrà in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, fino al 14 febbraio.