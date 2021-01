La crisi di coppia tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è rientrata. L’ex tronista di Uomini e donne tramite alcune stories di Instagram ha spiegato di avere scelto il silenzio, perché certe cose vanno risolte tra le mura di casa. Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che voleva vedere fino a che punto sarebbe arrivata la cattiveria della gente.

Le parole dell’ex tronista

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno vissuto un momento di crisi. Dopo avere trascorso le vacanze di Natale separati, i due sono tornati a Milano e si trovano sotto lo stesso tetto. L’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram ha esordito: “In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato su quello che è successo, io ho preferito il silenzio”.

Poco dopo, Rosa ha spiegato il motivo del suo gesto: “Non avevo voglia di dare giustificazioni”. La campana ha riferito di avere osservato attentamente il comportamento delle persone per un motivo ben preciso: “Mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente”.

La stoccata a chi ha detto falsità sulla coppia

I motivi della crisi non sono mai stati resi noti dagli ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Per questo motivo sono state fatte tante ipotesi: c’è chi ha pensato che Rosa volesse annunciare la seconda gravidanza con un effetto a sorpresa e chi ha parlato di nozze annunciate in televisione per ottenere visibilità. Ma non è tutto, c’è chi ha ipotizzato una presunta rivalità tra la famiglia Perrotta-Tartaglione e chi ha messo la coppia in discussione nel ruolo di genitori.

Rosa, una ad una, ha smentito tutte le ipotesi sul momentaneo allontanamento: non è incinta e non sposerà per il momento il suo compagno. Rosa ha confidato di avere rifiutato ogni tipo di intervista e tutte le ospitate televisive per un motivo ben preciso: “Credo che alcune cose vadano gestite tra le mura di casa”. Infine, la bella partenopea si è rivolta ai detrattori che l'hanno criticata per il modo di affrontare la maternità: “Mettere bocca in cose così personali è di pessimo gusto”.

Gli elogi ai fan della coppia

Prima di concludere lo sfogo, Rosa Perrotta ha sottolineato che la sua è una storia nata sotto i riflettori. Dunque, è normale che le persone vogliano essere sempre al corrente di quello che accade. Tuttavia, la diretta interessata è convinta che a tutto ci sia un limite. Infine, Rosa Perrotta si è rivolta a tutti coloro che le hanno mandato messaggi d'affetto e di stima durante il periodo di crisi con Pietro Tartaglione: “Stiamo ritrovando la nostra serenità”.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che quando c'è di mezzo l'amore, vale sempre la pena darsi una seconda chance.